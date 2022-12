Κόσμος

Βραζιλία: Φωτιά στην Κόπα Καμπάνα (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ριχτεί στην μάχη με τις φλόγες, ώστε να προστατευθούν περιουσίες και να μην κινδυνεύσουν ανρθώπινες ζωές.

Το πυροσβεστικό σώμα στο Ρίο ντε Ζανέιρο προσπαθούσε χθες Παρασκευή να περιορίσει δασική πυρκαγιά σ’ έναν από τους λόφους που περιβάλλον την τουριστική συνοικία Κόπα Καμπάνα, ενώ ευτυχώς δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός μέχρι στιγμής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες περί τις 18:00 (τοπική ώρα· στις 23:00 ώρα Ελλάδας) στον Μόχου ντος Καμπρίτος, όγκο αποτελούμενο από βράχους και βλάστηση ανάμεσα στην Κόπα Καμπάνα και στη λίμνη Χοντρίγκου ντε Φρέιτας, στην τουριστική περιοχή στο νότιο τμήμα του Ρίο, κοντά στην παραλία.

Οι φλόγες, που σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ ήταν ορατές από άλλες συνοικίες της πόλης, όπως η Ιπανέμα, δεν έφθασαν σε κατοικημένες περιοχές, κατέστρεψαν μόνο βλάστηση, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Από δρόμο στους πρόποδες του λόφου, στην έξοδο μιας από τις σήραγγες της Κόπα Καμπάνα, ήταν ορατές αρκετές εστίες που κατέκαιγαν δένδρα και θάμνους στο βραχώδες τοπίο, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος.

Αναπτύχθηκαν τουλάχιστον τρεις μονάδες της πυροσβεστικής για να περιοριστεί η πυρκαγιά, για τα αίτια της οποίας διενεργείται έρευνα.

Το 2010, σαράντα στρέμματα στον Μόχου ντος Καμπρίτος απανθρακώθηκαν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας της πτώσης ιπτάμενου φαναριού (σ.σ. μικρού μη επανδρωμένου αερόστατου).

