Παναθηναϊκός: Οι μουντιαλικοί μεταγραφικοί του στόχοι

Ψώνια… από το πάνω ράφι θέλουν να κάνουν οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας. Οι δυο μεσοεπιθετικοί που θέλει το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να εντείνει τις μεταγραφικές αναζητήσεις του ενόψει του μεταγραφικού «παραθύρου» του Ιανουαρίου και «τσεκάρει» μεταξύ άλλων και περιπτώσεις παικτών που αγωνίζονται τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Πέρα από τον διεθνή Ιρανό δεξιό εξτρέμ Αλιρεζά Τζαχανμπάκς της Φέγενορντ, οι «πράσινοι» έχουν ασχοληθεί σοβαρά και με άλλον έναν «μουντιαλικό» μεσοεπιθετικό. Ο λόγος για τον διεθνή Μαροκινό άσο, Σελίμ Αμαλάχ, ο οποίος αγωνίζεται στην Σταντάρ Λιέγης και έπαιξε και στα τρία παιχνίδια του Μαρόκου στον 6ο όμιλο απέναντι σε Κροατία (90’), Βέλγιο (68’) και Καναδά (25’).

Ο 26χρονος Αμαλάχ αγωνίζεται τόσο στο «10», όσο και στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης, με τις παρουσίες του στην ομάδα της Λιέγης να μοιράζονται ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες θέσεις.

Στην Σταντάρ αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2019, έχοντας καταγράψει 31 γκολ και 11 ασίστ σε 97 επίσημες συμμετοχές. Νωρίτερα έπαιξε για ένα χρόνο στη Μουσκρόν κι άλλον ένα στην Τούμπιζε, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Άντερλεχτ.

Το προσεχές καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Σταντάρ κι έχει ήδη αρνηθεί την πρόταση ανανέωσης που του έχει κατατεθεί, θέλοντας να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην καριέρα του.

Ο Αμαλάχ συνεχίζει στα γήπεδα του Κατάρ, καθώς το Μαρόκο προκρίθηκε ως πρώτο απ’ τον 6ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (6/12) την Ισπανία.

Είναι μέσα στους παίκτες που παρακολουθούν εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό, ως μία πολύ καλή και ποιοτική επιλογή που μπορεί να καλύψει δύο θέσεις μεσοεπιθετικά και παραμένει ψηλά στις περιπτώσεις που εξετάζουν στο «τριφύλλι» ενόψει Ιανουαρίου.

