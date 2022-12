Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Η επική μάχη με τον King James στο L.A

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι 40 πόντοι του Greek Freak δεν στάθηκαν ικανοί για να δώσουν στα «ελάφια» την νίκη μέσα στο Fiserv Forum, σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση.

Η πρώτη εφετινή μάχη του Greek Freak με τον King James ανέδειξε νικητή το δεύτερο. Μετά από τεράστια μάχη στο Fiserv Forum οι ΛΑ Λέικερς «λύγισαν» το Μιλγουόκι με 133-129 στην παράταση, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σταματά στους 40 πόντους, αλλά στο φινάλε να πανηγυρίζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το ντεμπούτο του Κρις Μίντλετον στα «Ελάφια» στη νέα σεζόν, μετά από μακρά απουσία από τα παρκέ λόγω τραυματισμού, δεν αποδείχθκε γούρικο για την ομάδα του. Παρότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, αυητό δεν κατέστη δυνατό για το Μιλγουόκι να πάρει τη νίκη μέσα στο «σπίτι» του, καθώς οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις (συνολικά πέτυχαν 72 πόντους) «πλήγωσαν» τους γηπεδούχους.

Ο Greek Freak έβαλε 40 πόντους (16/20 δίποντα, 8/11 βολές, 0/3 τρ.) μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ και είχε ένα μπλοκ σε 35 λεπτά, αλλά αυτό δεν αρκούσε για τους Μπακς. Πολύ καλός ήταν και ο Τζρου Χόλιντεϊ (28 πόντοι, 5/8 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), ενώ ο Μπόμπι Πόρτις «έγραψε» ένα ακόμη double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Μετά την ήττα αυτή το Μιλγουόκι "έπεσε" στο 15-6 (τρίτη ήττα εντός σε 14 ματς, ενώ έχει και 4 εκτός σε 7 παιχνίδια), στη βραδιά της επιστροφής του Κρις Μίντλετον, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους (6/11 σουτ, 7 ασίστ) στα 27 λεπτά που αγωνίστηκε. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση μετά τον τραυματισμό του στον πρώτο γύρο των περσινών play off.

Οι Λέικερς είχαν σε εξαιρετική βραδιά τους Τζέιμς και Ντέιβις, οι οποίοι «μίλησαν» στα δύσκολα και οδήγησαν την ομάδα του στην 9 εφετινή της νίκη σε 21 ματς. Κορυφαίος του μεγάλου ματς ήταν ο Ντέιβις με 44 πόντους (16/24 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 μπλοκ σε 40 λεπτά), ενώ μεγάλη εμφάνιση έκανε και ο «Βασιλιάς» κυρίως στο β΄ μέρος. Πέτυχε 27 πόντους και είχε ακόμη 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Ο ΛεΜπρόν Τζέις «έγραψε» ένα ακόμη ρεκόρ, καθώς προσπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον και είναι από τα ξημερώματα του Σαββάτου ο έκτος πασέρ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Το Μιλγουόκι στο επόμενο ματς θα φιλοξενήσει τους Σάρλοτ Χόρνετς, που έκαναν την έκπληξη και νίκησαν στην έδρα τους το Μπρούκλιν με 117-116.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακιά Σκάλα - Λέκκας: Κατολίσθηση βράχων ακόμη και λόγω διέλευσης ενός φορτηγού από τον δρόμο

Βραζιλία: Φωτιά στην Κόπα Καμπάνα (εικόνες)

Εκνευρισμός του Καλίν με Σουηδό δημοσιογράφο (βίντεο)