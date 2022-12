Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Κονταξής: Πέ – Πατέρας Αντώνιος: Τον πέταξαν παράνομα από το σπίτι του λέει ο δικηγόρος του

Με αιχμές κατά της εκκλησίας και της Πολιτείας πέρασε στην αντεπίθεση ο δικηγόρος του πατέρα Αντώνιου, προειδοποιώντας ότι θα προσφύγεις τη Δικαιοσύνη.

«Παράνομα, το τονίζω, κλείδωσαν και πέταξαν στο δρόμο την οικογένεια του πατρός Αντωνίου. Αυτή τη στιγμή είναι ανέστιος… Απαιτούμε την άμεση επέμβαση των εισαγγελικών αρχών» είπε ο δικηγόρος του πατέρα Αντωνίου, Θρασύβουλος Κονταξής.

Σχολιάζοντας την απομάκρυνση του πατρός Αντωνίου από όλες τις δομές της Κιβωτού, ο Θρασύβουλος Κονταξής, συμπλήρωσε, «Ελπίζω ο κύριος Ιερώνυμος, η κυρία Μαρτίνου και η κυρία Μιχαηλίδου να κοιμήθηκαν καλά στα πολυτελή διαμερίσματά τους», τονίζοντας ότι ο πατήρ Αντώνιος που έμενε στην Κιβωτό του κόσμου, δεν έχει πού αλλού να μείνει με την οικογένειά του.

Ο δικηγόρος είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρχε προειδοποίηση ή επίσημη ενημέρωση για να αφήσει το χώρο που έμενε ο πατήρ Αντώνιος με την οικογένειά του. Είπε ότι έχουν αλλάξει τις κλειδαριές και η οικογένεια δε μπορεί ούτε τα πράγματά της να πάρει.

«Είναι παράνομο! Θα κάνω ό,τι προβλέπει ο νόμος. Τη δευτέρα θα δω τον κύριο Ντογιάκο και θα υποβληθεί και έγκληση για συγκεκριμένα αδικήματα» είπε ο δικηγόρος.

Τέλος, σχολιάζοντας δημοσιεύματα με δηλώσεις του πατρός Αντωνίου για την "Κιβωτό του Κόσμου", ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι «ο πατέρας Αντώνιος δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση. Ούτε ο πατέρας Αντώνιος, ούτε η πρεσβυτέρα».





