Σουηδία: Μέλος του ΡΚΚ απελάθηκε στην Τουρκία

Πανηγυρίζει η Άγκυρα, καθώς ο εκβιασμός της για την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, άρχισε… να αποδίδει καρπούς.

Ένα μέλος του PKK, του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, που είχε καταδικαστεί στην Τουρκία, απελάθηκε από τη Σουηδία και επέστρεψε στη διάρκεια της νύχτας στην Κωνσταντινούπολη, όπως μετέδωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Μαχμούτ Τατ είχε καταδικαστεί στην Τουρκία σε φυλάκιση 6,5 ετών ως μέλος του PKK, μιας οργάνωσης που θεωρείται τρομοκρατική από την Άγκυρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Αφού συνελήφθη από τη σουηδική αστυνομία και οδηγήθηκε στο κέντρο κράτησης στη Μέλνταλ, μεταφέρθηκε στην Τουρκία με αεροπλάνο", μετέδωσε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah και το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο Τατ οδηγήθηκε σήμερα σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Το Anadolu ανέφερε πως ο άνδρας, που έφθασε στη Σουηδία το 2015 για να διαφύγει από την εκτέλεση της ποινής του, είχε καταθέσει εκεί αίτημα ασύλου το οποίο όμως "απορρίφθηκε".

Η τύχη ορισμένων Κούρδων υπηκόων της Τουρκίας που έχουν εξοριστεί ή καταφύγει στη Σουηδία και, σε μικρότερο βαθμό, στη Φινλανδία, είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων με την Άγκυρα ώστε οι δύο σκανδιναβικές χώρες να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία μπλοκάρει τη διεύρυνση της Ατλαντικής Συμμαχίας από τον Μάιο ζητώντας την απέλαση πολλών από αυτούς, οι οποίοι κατηγορούνται ως συμπαθούντες ή μαχητές κουρδικών κινημάτων που κατατάσσονται στις "τρομοκρατικές οργανώσεις" στην Τουρκία ή ως προσκείμενοι του κινήματος του ιερωμένου Γκιουλέν που φέρεται από τις αρχές να ενορχήστρωσε την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Η άφιξη μιας νέας κυβέρνησης στη Σουηδία διεύρυνε ωστόσο πρόσφατα αυτές τις ανταλλαγές και, αυτήν την εβδομάδα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε πως οι δύο χώρες έχουν κάνει "θετικά βήματα".

"Η νέα κυβέρνηση στη Σουηδία είναι πιο αποφασισμένη από την προηγούμενη και το υποδεχόμαστε αυτό με ικανοποίηση", δήλωσε ο υπουργός Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

"Έκαναν νομοθετικές αλλαγές και όλο αυτό συνιστά θετική πρόοδο", είπε ο Τσαβούσογλου σε συνέντευξη Τύπου στο Βουκουρέστι, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

