Σεισμός στην Τήλο ταρακούνησε όλα τα Δωδεκάνησα

Ο Εγκέλαδος έκανε αισθητή την παρουσία του στα Δωδεκάνησα. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε την Τήλο αργά το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στα 17,1 χιλιόμετρα βρίσκεται το εστιακό βάθος, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός σημειώθηκε 14? λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (03.12.2022). Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 45 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού των Δωδεκανήσων, στον θαλάσσιο χώρο.

Ο χάρτης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

