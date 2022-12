Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια: Αισθητός και στην Αττική

Η σεισμική δόνηση που είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος, έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολούθησε και δεύτερη λίγα λεπτά αργότερα.

Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά 16 λεπτών, μεγέθους 3,9 και 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν στις 12:35 και στις 12:51 στη νότια Εύβοια, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας, στην ευρύτερη περιοχή της Καρίστου, όπου καταγράφεται έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας τις τελευταίες ημέρες.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Αττική.

Ερωτηθείς σχετικά με τους σεισμούς στην Εύβοια, υπό και την ιδιότητα του Προέδρου του ΟΑΣΠ, ο Ευθύμης Λέκκας, δήλωσε νωρίτερα μιλώντας στην εκπομπή, «Στούντιο με θέα», ότι «κατά πάσα πιθανότητα ο κίνδυνος έχει περάσει, το φαινόμενο είναι σε αποδρομή».

Εκτίμησε πάντως ότι «μπορεί να έχουμε δονήσεις το επόμενο διάστημα που όμως δεν πρόκειται να προκαλέσουν κανένα πρόβλημα στους κατοίκους».





