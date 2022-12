Κοινωνία

Χανιά: Αθλητής τριάθλου σε υπερμαραθώνιο με παιδί με αναπηρία σε αμαξίδιο

Ένας αγώνας με ιδιαίτερο σκοπό πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη.

Έναν ιδιαίτερο αγώνα, πραγματοποίησε ο αθλητής τριάθλου, Κώστας Βαρουχάκης και μάλιστα για ιερό σκοπό.

Πιο συγκεκριμένα, ο αθλητής Κώστας Βαρουχάκης πριν από λίγες ώρες ξεκίνησε έναν αγώνα πολύ δύσκολο και επώδυνο φυσικά για το όνειρο του, που δεν ειναι άλλο, από τη βοήθεια σε όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες κι ιδιαίτερα προς το σχολείο της περιοχής μας των Κουτουφιανών.

Όσοι δεν πρόλαβαν λοιπόν να πάνε στην εκκίνηση, μια βόλτα με τα πόδια, είναι ότι καλύτερο, ώστε να του δώσουμε δύναμη να βγει νικητής και σ’ αυτήν την υπερπροσπάθεια.

Εξάλλου είναι ένας αγώνας 2 ημερών και όλοι προλαβαίνουμε.

