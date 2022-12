Αθλητικά

To Περιστέρι επικράτησε εύκολα κόντρα στον Ιωνικό

Για πέμτπη συνεχόμενη φορά το Περιστέρι κέρδισε το ροζ φύλλο, αυτή τη φορά απέναντι στον Ιωνικό.

Την πέμπτη διαδοχική νίκη του στην Α1 Ανδρών/Basket League πανηγύρισε σήμερα (3/12) το Περιστέρι, που επικράτησε εύκολα του Ιωνικού Νικαίας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με 96-67, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 8ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς στην τρίτη περίοδο, όταν «εκτόξευσε» το υπέρ της προβάδισμα πάνω από τους 20 πόντους, με τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να φτάνει το +31, λίγο πριν το τέλος του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 46-37, 76-50, 96-67.

Το Περιστέρι ξεκίνησε πολύ καλά στο ματς και έφτασε σε διψήφιο προβάδισμα με 1/2 βολές του Ραντάνοφ (12-2), 6:16 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Με λέι απ του Αγραβάνη οι «κυανοκίτρινοι» έφτασαν στο +14 (18-4), 4:31 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ωστόσο ο Ιωνικός «ψαλίδισε» τη διαφορά και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο στο -9 (26-17). Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου με 2/2 τρίποντα του Μαυροκεφαλίδη οι «κυανόλευκοι» μείωσαν σε 26-23, ενώ με τρίποντο του Χάμιλτον ισοφάρισαν 28-28, 7:12 πριν τη λήξη του α΄ μέρους. Όμως, το Περιστέρι αντέδρασε και «άνοιξε» εκ νέου το προβάδισμά του, με τον Κασελάκη να «γράφει» με τρίποντο το 44-35, 1:08 πριν το τέλος της περιόδου.

Με τρίποντο του Αγραβάνη στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, το Περιστέρι προηγήθηκε 49-37, ενώ, αφού ο Παρκς μείωσε σε 49-39, ο Αγραβάνης πέτυχε επτά διαδοχικούς πόντους (αρχικά με τρίποντο και φάουλ και στη συνέχεια με γκολ φάουλ) και έφερε τους γηπεδούχους στο +17 (56-39), 7:35 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Στη συνέχεια ο Μπιλάν με 2/2 βολές και ο Πουλιανίτης με τρίποντο έδωσαν προβάδισμα 22 πόντων στο Περιστέρι (61-39), 6:28 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ο Ζούγρης «έγραψε» με κάρφωμα, 46 δευτερόλεπτα πριν το τέλος το 96-65, με το +31 να είναι η μέγιστη διαφορά για το Περιστέρι στον αγώνα.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Ξενικάκης, Χατζημπαλίδης.

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Τζούστον 6, Μπιλάν 8, Φρανσίσκο 8 (1), Φύτρος 3 (1), Μωραΐτης 6, Ραντάνοφ 6, Πουλιανίτης 7 (1), Ντένμον 15 (2), Κασελάκης 13 (3), Αγραβάνης 14 (2), Ζούγρης 6, Σταυρακόπουλος 4.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Κώστας Μέξας): Νούνιες Καστίγιο 10, Σίμονς 7, Χάμιλτον 7 (1), Πετανίδης, Κορκόντζελος, Αρσενόπουλος 2, Μαυροκεφαλίδης 15 (2), Μάντζαρης 6 (1), Λέισι 2, Παρκς 18.

