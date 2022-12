Κοινωνία

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Η ανάρτηση του 25χρονου αφού σκότωσε την 19χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η ανάρτηση του καθ' ομολογίαν δολοφόνου. Πώς έγιτνε το φονικό. Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές.

Αποτροπιασμό προκαλεί ακόμη μία γυναικοκτονία που έρχεται να προστεθεί στη "μαύρη" λίστα της χώρας μας.

Ο 25χρονος λίγες ώρες αφού πυροβόλησε και σκότωσε με δύο σφαίρες στο κεφάλι την 19χρονη σύντροφό του έκανε μία ανάρτηση στα social media που αναφέρεται σε... αδυναμίες.

«Αδυναμίες…. Δεν είχες καμία. Είχα μια… Αγαπούσα» έγραψε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος.

Τον τύφλωσαν… τα ναρκωτικά και η ζήλεια

Ο 25χρονος που εργάζεται ως μπάρμαν στην Τρούμπα και η 19χρονη που εργαζόταν σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα, επέστρεψαν σπίτι τους κι άρχισαν να τσακώνονται.

Ο δράστης που ομολόγησε ότι ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του, σε ένα ξέσπασμα θυμού και υπό την επήρεια ναρκωτικών πυροβόλησε την 19χρονη ομοεθνή του 2 φορές στο κεφάλι.

Έπειτα, πήγε στην αστυνομία, στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου, για να παραδοθεί, λέγοντας ότι σκότωσε τη 19χρονη στο διαμέρισμα, αφού πρώτα είχε κρύψει το όπλο στην κατάψυξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φάρμακα: ελλείψεις λόγω... εξαγωγών (βίντεο)

Βόλος: Επίθεση με αλυσοπρίονο δέχθηκε εργαζόμενη του Δήμου

Πολιτική Προστασία: Αναβάθμιση του 112 και καταλόγους καταγραφής ατόμων με αναπηρία