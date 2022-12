Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στα νησιά Σαμόα

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα περίπου 220 χλμ. βορειοανατολικά της Απία, της πρωτεύουσας του νησιωτικού κράτους Σαμόα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν περίπου 33 χιλιόμετρα, πρόσθεσε το USGS.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για την Αμερικανική Σαμόα μετά τον σεισμό των 6,9 βαθμών.

