Πολιτισμός

Αλέξης Τσίπρας και Μπέτυ Μπαζιάνα στο Εθνικό Θέατρο (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την σύντροφό του και τα δύο τους παιδιά παρακολούθησαν την παράσταση "Τα Φώτα της Πόλης". Η ανάρτησή του στα social media.

Το Εθνικό Θέατρο επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα, και τα δύο τους παιδιά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την οικογένειά του, παρακολούθησαν την παράσταση «Τα Φώτα της πόλης».

Η ανάρτηση Τσίπρα στο Facebook

«Ήμουν περίπου στην ηλικία των παιδιών μου όταν είδα για πρώτη φορά «Τα φώτα της πόλης», αυτό το αριστούργημα της 7ης τέχνης με τη σφραγίδα του Τσάρλι Τσάπλιν.

Η Αμερική του Μεσοπολέμου, το κοινωνικό χάσμα, ένας έρωτας που δε λειτουργεί με την όραση αλλά με την αφή. Και το ωραιότερο ίσως φινάλε ταινίας του παγκόσμιου κινηματογράφου, που λέγεται ότι έκανε τον ίδιο τον Άλμπερτ Αϊνστάιν να δακρύσει.

Σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε «Τα φώτα της πόλης» στη θεατρική εκδοχή τους, όπως ανέβηκαν από το Εθνικό Θέατρο με τη μορφή ενός ιδιαίτερου μιούζικαλ, με τη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου και τους στίχους του Σταύρου Σταύρου, σε σκηνοθεσία της Αμάλια Μπένετ.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης»

