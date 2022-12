Κόσμος

Την χτύπησε ταχύπλοο... όταν βούτηξε για να πιάσει τις σαγιονάρες της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα με τη νεαρή κοπέλα.



Τραγικό θάνατο βρήκε μια 26χρονη από την Καλιφόρνια όταν την παρέσυρε ταχύπλοο αφού βούτηξε στη θάλασσα για να πιάσει τις σαγιονάρες της.

Το δυστύχημα με θύμα την Natalia Andrea Larranaga Fajardo σημειώθηκε στην Καραϊβική στις 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail η 26χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα αφού βούτηξε στο νερό για να πιάσει τις σαγιονάρες της καθώς το χτύπημα από την προπέλα του ταχύπλοου της προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία.

Η νεαρή κοπέλα είχε χτυπηθεί στα πόδια, τα οπίσθια και το κάτω μέρος της πλάτης της στο δυστύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της παραλίας White Wata στην Κολομβία.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται οι κραυγές των αυτοπτών μαρτύρων για παροχή βοήθειας στην 26χρονη.

Murio joven herida por la helice de una lancha en San Andres

Η άτυχη κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου της έγιναν αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος με τους γιατρούς να την επαναφέρουν στη ζωή μετά από ανακοπή πριν από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία την υπέβαλαν.

Μετά το χειρουργείο η 26χρονη μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην ΜΕΘ όπου και κατέληξε μετά από δεύτερη καρδιακή ανακοπή από την οποία οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.

πηγή: DailyMail, La Razon.Co

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Σέρρες: Φωτιά έκαψε σπίτι ολοσχερώς (βίντεο)

Διάστημα: Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στην Γη μετά από έξι μήνες (βίντεο)