Αθλητικά

Πελέ: Όλη η αλήθεια για την υγεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του θρύλου του παγκόσμιο ποδοσφαίρου. Τι λένε οι θεράποντες ιατροί του και οι κόρες του.

Οι δύο κόρες του Πελέ, ο οποίος νοσηλεύεται από την περασμένη Τρίτη, δήλωσαν εχθές (4/12) το βράδυ, ότι η κατάσταση της υγείας του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δεν ενέχει «κίνδυνο» και είναι αισιόδοξες για την επιστροφή του στο σπίτι.

Ο Πελέ «είναι άρρωστος, είναι μεγάλος, αλλά αυτήν την στιγμή νοσηλεύεται με πνευμονική λοίμωξη. Και όταν είναι καλύτερα, θα πάει σπίτι», δήλωσε η κόρη του, Κέλι Νασιμέντο, σε συνέντευξή της στο βραζιλιάνικο κανάλι «Globo». Αυτή η λοίμωξη του αναπνευστικού, προκλήθηκε μετά την νόησηση του Πελέ από κορονοϊό, πριν από τρεις εβδομάδες.

Ο διάσημος Βραζιλιάνος «δεν είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι σε κανονικό δωμάτιο. Δεν κινδυνεύει και ακολουθεί θεραπεία», πρόσθεσε η αδελφή του, Φλάβια Αράντες.

Ο Εντσον Αράντες Ντο Νασιμέντο, όπως είναι το πλήρες όνομα του, εισήχθη στο νοσοκομείο Albert-Einstein στο Σάο Πάολο την Τρίτη για επανεκτίμηση της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Η αναπνευστική λοίμωξη «θεραπεύεται με αντιβιοτικά», δήλωσαν τότε οι γιατροί.

Από το νοσοκομείο, έγινε γνωστό το Σάββατο, ότι η κατάστασή του ήταν «σταθερή» και ότι ανταποκρινόταν καλά στη θεραπεία που του δόθηκε για την καταπολέμηση της λοίμωξης του αναπνευστικού. Το τμήμα επικοινωνιών του νοσοκομείου έκανε την ίδια παρατήρηση στο Γαλλικό Πρακτορείο την Κυριακή.

Ο ίδιος ο 82χρονος Πελέ, δήλωσε το Σάββατο ότι ένιωθε «δυνατός και αισιόδοξος». Οι δύο κόρες του διέψευσαν επίσης τις φήμες την Κυριακή ότι η υγεία του επιδεινώθηκε.

«Βαρεθήκαμε να δεχόμαστε συλλυπητήρια», σχολίασε η Φλάβια Αράντες στο κανάλι «Globo».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Γέννησε η Μαίρη Συνατσάκη

Διάστημα: Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στην Γη μετά από έξι μήνες (βίντεο)