Αθλητικά

Πελέ: Αγωνία για τον θρύλο - Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του άσου των γηπέδων, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του.

Ο ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Πελέ, παραμένει σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με μια νέα ιατρική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το νοσοκομείο Άλμπερτ Αϊνστάιν του Σάο Πάολο, το Σάββατο (3/12).

Ο 82χρονος ανταποκρίθηκε επίσης καλά στη θεραπεία για λοίμωξη του αναπνευστικού που διαγνώστηκε αυτή την εβδομάδα και η κατάστασή του δεν επιδεινώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, πρόσθεσε το ιατρικό προσωπικό.

Ο Πελέ εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη για να επανεκτιμήσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο.

Του αφαιρέθηκε όγκος από το παχύ έντερο τον Σεπτέμβριο του 2021 και λάμβανε νοσοκομειακή περίθαλψη σε τακτική βάση.

«Ακόμα υποβάλλεται σε θεραπεία και παραμένει σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε το ιατρικό επιτελείο.

Η τελευταία ενημέρωση ήρθε αφού η εφημερίδα Folha de S.Paulo ανέφερε ότι ο Πελέ λάμβανε φροντίδα, καθώς η χημειοθεραπεία έπαψε να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Craque enfrenta cancer desde 2021, passou por cirurgia e teve metastases diagnosticadas no inicio deste ano. Leia em https://t.co/qv9pgLseEp



?? Bruno Santos - 28.nov.2018/Folhapress

?? Claudia Collucci pic.twitter.com/RlI0Wxn7xl — Folha de S.Paulo (@folha) December 3, 2022

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι είχε γενικό πρήξιμο και καρδιακά προβλήματα όταν εισήχθη στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας το ESPN Brasil.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Κυριακής σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός που παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Αγία Βαρβάρα: Τα φρικτά βασανιστήρια και ο αποκεφαλισμός από τον πατέρα της