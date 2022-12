Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Πατέρας Αντώνιος: Τι ζήτησαν από τον εισαγγελέα του ΑΠ οι δικηγόροι του

Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι δικηγόροι του πατρός Αντωνίου. Τα ζητήματα που έθεσαν στον Ισίδωρο Ντογιάκο.

Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο επισκέφθηκαν οι συνήγοροι του πατρός Αντωνίου και έθεσαν ζητήματα που συνδέονται με την υπόθεση.

Ειδικότερα, τον κ. Ντογιάκο επισκέφθηκαν οι Θρασύβουλος Κονταξής και Γιάννης Κώτσος συνηγόρου του Αντωνίου, ο οποίοι ζήτησαν "την τήρηση της νομιμότητας".

"Η μόνη σκοπιμότητα είναι η τήρηση της νομιμότητας" δήλωσε ο κ. Κονταξής βγαίνοντας από τον 'Αρειο Πάγο, ενώ παράλληλα οι δύο δικηγόροι θα επισκεφθούν για τον ίδιο λόγο και τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο, ο οποίος έχει και την εποπτεία του συνόλου των εισαγγελικών ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αίτημα των συνηγόρων είναι να δοθεί η δυνατότητα στον πατέρα Αντώνιο να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα από τον χώρο της Κιβωτού του Κόσμου, από όπου απομακρύνθηκε με εισαγγελική παραγγελία.

