“Κιβωτός του Κόσμου” - καταγγελία: “Πουλούσαν τα ρούχα από τις δωρεές στη λαϊκή” (βίντεο)

Πώς φέρεται να έφταναν τα ρούχα από δωρεές σε λαϊκές αγορές και παζάρια.

Σοκάρουν οι καθημερινές αποκαλύψεις για την "Κιβωτό του Κόσμου". Άλλη μία καταγγελία έρχεται να προστεθεί στη λίστα των καταγγελιών.

"Έπαιρναν τα ολοκαίνουργια ρούχα που είχαν δοθεί στην ΜΚΟ από δωρεές και τα πουλούσαν στη λαϊκή και στα παζάρια" καταγγέλει και σοκάρει ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Σύριων.

"Οι παραλαβές γινόντουσαν από τη δομή στον Κολωνό και από αποθήκη στον Κηφισό. Τα ρούχα έφταναν σε παζάρια και λαϊκές " καταγγέλει ο κ. Μπακρί.

"Ήταν πολλά τα πράγματα, τα αγόραζαν συμμορίες αλβανών, τσιγγάνων και βούλγαρων και έδιναν για κάθε κούτα με ρούχα από 500 - 1500 ευρώ" δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

"Υπήρχε φορά που είχα δει κάποιους να παίρνουν και 10 κιβώτια και βέβαια ήταν όλα εν γνώσει τους πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας" αναφέρει χαρακτηριστικά.

