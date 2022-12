Πολιτική

Τσαβούσογλου για Δένδια: όπου και να πάμε τρέχει από πίσω

Δηλώσεις κατά του Νίκου Δένδια έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Νέα πυρά αυτή τη φορά κατά του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, εξαπέλυσε ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Πιο συγκεκριμένα, αφορμή στάθηκαν οι επισκέψεις σε άλλα κράτη του Νίκου Δένδια, με τον Τσαβούσογλου να αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι σπεύδει να "τρέξει, όπου πάμε εμείς".

Συγκεκριμένα ανέφερε, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου: "Ο τουρκικός κόσμος, που ενίσχυσε την ενότητά του με την Oργάνωση Tουρκικών Kρατών, είναι πλέον μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Όλος ο κόσμος άρχισε να δίνει την προσοχή της εκεί. Δηλαδή στον τουρκικό κόσμο, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και την Κεντρική Ασία. Σήμερα και ο Νίκος Δένδιας (πήγε) αμέσως εκεί... Εκεί πήρε την ανάσα."

Και συνέχισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά του Νίκου Δένδια: "Κάνει κάποια ταξίδια. Όπου κι αν πάμε, φυσικά, τρέχει από πίσω. Να είναι καλά. Ο Νίκος Δένδιας. Παλιός μου φίλος είναι. Και φυσικά, είναι προβληματισμένοι (ανησυχούν). Γιατί ανησυχούν; Η "ΤΔΒΚ" έγινε μέλος παρατηρητής στη σύνοδο κορυφής στη Σαμαρκάνδη. Αλλά αυτό είναι μια αρχή. Βήμα βήμα. Τα υπόλοιπα, πρώτα ο Αλλάχ, θα έρθουν. Φυσικά, οι τρέχουσες ανησυχίες και ο πανικός τους είναι λόγω αυτών που θα γίνουν. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μας με τον τουρκικό κόσμο.

Όπως είπα πριν από λίγο, στην πραγματικότητα, με τον τουρκικό κόσμο να παίρνει την "ΤΔΒΚ’"ως μέλος παρατηρητή, η Oργάνωση Tουρκικών Kρατών και ο τουρκικός κόσμος κατέβηκε με αυτόν τον τρόπο στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι η εμβέλειά του έχει ενισχυθεί."

