Οπαδική βία: επίθεση με ρόπαλα, πέτρες και φωτοβολίδες έξω από γήπεδο (εικόνες)

Συλλήψεις μετά από επίθεση οπαδών κατά τη διάρκεια αγώνα.

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας μεταξύ ομάδων της Super League 2, συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής.

Χθες (4-12-2022) στις 15:00 διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας στο Δημοτικό Γήπεδο Κερατσινίου «Παναγιώτης Σαλπέας» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της SUPER LEAGUE 2 μεταξύ των ομάδων «Προοδευτική-Κηφισιά».

Πριν την έναρξη του αγώνα, (15) δίκυκλα φιλάθλων της Προοδευτικής μετέβαιναν συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων προς το ανωτέρω γήπεδο, όταν ομάδα (30) ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εκδήλωσαν επίθεση με ρόπαλα, πέτρες και φωτοβολίδες στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Νικηταρά στη Νίκαια.

Οι αστυνομικές δυνάμεις μέσω έγκαιρων τακτικών κινήσεων και χρήση δημόσιων ειδών (χειροβομβίδες κρότου λάμψης) αποκλιμάκωσαν την ένταση με τους επιτιθέμενους να τρέπονται σε φυγή, διασφαλίζοντας τη σωματική ακεραιότητα των συνοδευόμενων.

Κατόπιν των ανωτέρω, εξασφαλίστηκε η ομαλή άφιξη της πορείας των φιλάθλων στη γήπεδο, καθώς και η ομαλή διεξαγωγή του ανωτέρω αγώνα.

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής εκδήλωσης, (40) οπαδοί της ίδιας ομάδας επιβιβάστηκαν σε (20) δίκυκλα με προορισμό το γήπεδο τους. Ενώ η μηχανοκίνητη πορεία διέρχονταν από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ομάδα (8) ατόμων που ήταν κρυμμένοι στην πλατεία Σπάθα, επιτέθηκε εναντίον τους, εκτοξεύοντας πέτρες και ξύλα.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. και της ΔΡΑΣΗ ακολούθησαν τους επιτιθέμενους που τράπηκαν σε φυγή προς διάφορες κατευθύνσεις και ακινητοποίησαν δύο ημεδαπούς άνδρες (17 και 19 ετών) που συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, στην οποία οδηγήθηκαν τα άτομα, ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην ανωτέρω επίθεση και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών, διατάραξη της οικιακής ειρήνης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Στο σημείο της επίθεσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πτυσσόμενο γκλοπ,

πτυοσκάπανο,

ξύλινο κοντάρι,

-5- ξύλινες σπασμένες τάβλες και

τεμάχιο από μάρμαρο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

