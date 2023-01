Αθλητικά

World Athletics Awards 2022: Κορυφαίοι οι ΜακΛάφλιν και Ντουπλάντις

Οι κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς στον κόσμο αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των World Athletics Awards για την χρονιά που φεύγει.

Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν στις Γυναίκες και ο Άρμαντ Ντουπλάντις στους Άνδρές αναδείχθηκαν Κορυφαίοι Αθλητές της Χρονιάς στον κόσμο.

Ήταν οι τελικοί νικητές που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο των World Athletics Awards 2022, μαζί με τους νικητές των βραβείων Rising Stars (Ανερχόμενοι Αστέρες): τη Σέρβα ακοντίστρια Αντριάνα Βιλάγκος και τον Αμερικανό σπρίντερ Έριγιον Νάιτον.

Οι ΜακΛάφλιν και Άρμαντ Ντουπλάντις – νικητές των βραβείων Rising Stars μόλις πριν από τέσσερα χρόνια – έσπασαν τα παγκόσμια ρεκόρ στα αγωνίσματα τους σε περισσότερες από μία περιπτώσεις φέτος, με τα τελευταία... κατορθώματα τους να σημειώνονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, Όρεγκον22.

Η ΜακΛάφλιν βελτίωσε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια κατά 0,78, πρώτα στο 51,41 στο Πρωτάθλημα των ΗΠΑ και στη συνέχεια στο εντυπωσιακό 50,68 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό της εξασφάλισε τον πρώτο ατομικό παγκόσμιο τίτλο, ενώ ακολούθησε η παρουσία της με την ομάδα των ΗΠΑ σε άλλη μια νίκη στα 4x400μ.

Η 23χρονη έκανε γνωστές τις προθέσεις της από τον πρώτο της αγώνα 400 μέτρων με εμπόδια της χρονιάς, σημειώνοντας 51.61 στο Νάσβιλ στις αρχές Ιουνίου. Σε εκείνο το σημείο ήταν ο τρίτος ταχύτερος χρόνος που καταγράφηκε ποτέ.

Στο Πρωτάθλημα των ΗΠΑ στο Χέιγουορντ Φιλντ, η ΜακΛάφλιν πέτυχε τη νίκη στα 400 μέτρα με εμπόδια σε 51.41, αφαιρώντας 0.05 από τον χρόνο που είχε σημειώσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο πέρυσι.

Επιστρέφοντας στο Χέιγουορντ Φιλντ του Όρεγκον ένα μήνα αργότερα, η ΜακΛάφλιν εξάλειψε τους προηγούμενους καλύτερους χρόνους της, σημειώνοντας 50.68 καθώς το κοινό και ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθούσαν έκπληκτοι.

Από την πλευρά του, ο αστέρας του επί κοντώ Ντουπλάντις δεν θα μπορούσε να είναι πιο κυρίαρχος μετά απ' όλα όσα πέτυχε αυτό το χρόνο. Ο Σουηδός είχε μια σεζόν όπως το 2022, κατά την οποία σημείωσε τρία παγκόσμια ρεκόρ, κέρδισε δύο παγκόσμιους τίτλους, κέρδισε 18 από τους 19 αγώνες του και πέρασε τα έξι μέτρα 23 φορές.

Παρά το γεγονός ότι μόλις έκλεισε τα 23, έχει πλέον περισσότερες αποστάσεις έξι μέτρων από οποιονδήποτε άλλον αθλητή στην Ιστορία.

Η εκστρατεία του ξεκίνησε με μια αήττητη σεζόν κλειστού στίβου, κατά την οποία σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ 6,19 μ. στο Βελιγράδι. Επέστρεψε στη σερβική πρωτεύουσα δύο εβδομάδες αργότερα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, όπου κέρδισε το χρυσό με 6,20 μέτρα, βελτιώνοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ.

Στη συνέχεια κέρδισε την πίστα Wanda Diamond League, συμπεριλαμβανομένου των 6,16 μέτρων στη Στοκχόλμη, το υψηλότερο στην ιστορία. Ήταν η τέλεια προθέρμανση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τρεις εβδομάδες αργότερα.

Ως ο τελευταίος αθλητής που αγωνίστηκε την τελευταία ημέρα του αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Όρεγκον, ο Ντουπλάντις εκτινάχθηκε στα ύψη με παγκόσμιο ρεκόρ 6,21 μέτρων.

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, διατήρησε τον ευρωπαϊκό του τίτλο με ρεκόρ πρωταθλήματος 6,06 μ., ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη σεζόν του με μια νίκη στον τελικό του Wanda Diamond League στη Ζυρίχη.

