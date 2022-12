Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Βέλγιο: Ο Αζάρ αποσύρεται από την εθνική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ματς κόντρα στην Κροατία ήταν πιθανότατα το τελευταίο του Εντέν Αζάρ με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων». Τέλος και ο Μαρτίνεθ.



Η Κροατία προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, αφήνοντας εκτός συνέχειας το Βέλγιο. Το ματς αυτό ήταν πιθανότατα το τελευταίο του Εντέν Αζάρ με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων». Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ 31χρονος μεσοεπιθετικός φαίνεται πως έχει αποφασίσει ν' αποσυρθεί από την εθνική ομάδα.

Μετά από 14 χρόνια ο Αζάρ, μετά και την αποτυχία στο φετινό Μουντιάλ, σκέφτεται ν' αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Εχει 126 διεθνείς συμμετοχές, μετρώντας 33 γκολ και 36 ασίστ, ενώ υπήρξε 56 φορές αρχηγός. Ο Αζάρ έχει ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς τις τελευταίες σεζόν και δεν έχει σχεδόν καθόλου αγωνιστικό χρόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Φαβορί ο Κομπανί για προπονητής

Την ίδια ώρα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Βελγίου αποτελεί ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, μετά την αποτυχία στα γήπεδα του Κατάρ και η ομοσπονδία της χώρας ψάχνει για νέο ομοσπονδιακό τεχνικό. Ο Ισπανός προπονητής ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία του, μετά τον αποκλεισμό από την Α' φάση του Μουντιάλ του Κατάρ, αποχαιρετώντας τους «κόκκινους διαβόλους» μετά από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με ΜΜΕ των Βρυξελλών ο Βενσάν Κομπανί, που τώρα είναι στην τεχνική ηγεσία της Μπέρνλι, είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός κόουτς ανέλαβε τον Αύγουστο του 2016 και κάθισε σε συνολικά 79 ματς στον πάγκο της ομάδας, την οποία οδήγησε στην τελική φάση δύο παγκοσμίων κυπέλλων (2018, 2022) και ενός EURO (2020-21). Το 2018 στη Ρωσία πανηγύρισε την τρίτη θέση στον κόσμο, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της εθνικής Βελγίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες - Θάνατος μαθητή: Έρευνα από το ΥΠΕΣ για τις ευθύνες της τραγωδίας

Συνταγματάρχης ληστής τραπεζών: Το προφίλ και ο τρόπος δράσης του

Κέντρο αισθητικής με κρυφή κάμερα κατέγραφε γυμνές γυναίκες