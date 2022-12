Πολιτισμός

Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Θεατρική παράσταση στη μνήμη του για καλό σκοπό

Φιλανθρωπική παράσταση στη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη. Σε ποια ιδρύματα θα διατεθούν τα έσοδα.

Μια σημαντική πρωτοβουλία πήρε η εταιρεία θεατρικών παραγωγών Dinos Film, στη μνήμη του σπουδαίου Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη, που έφυγε από τη ζωή στις 14 Οκτωβρίου νικημένος από τον καρκίνο.

Η Dinos Film, προκειμένου να τιμήσει την μνήμη του Ολυμπιονίκη, θα διαθέσει όλα τα έσοδα της παράστασης του θεατρικού έργου "Arizona" με τους Σταύρο Καραγιάννη και Νικολέτα Παπαδοπούλου για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η τελευταία παράσταση θα δοθεί την Τρίτη (06/12) στο θέατρο Σταθμός στην Αθήνα, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν στα παρακάτω ευαγή ιδρύματα:

Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΑΡΣΙΣ: Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Το link της παράστασης: https://stathmostheatro.gr/project/arizona-2/

Η τελευταία του επιθυμία γίνεται πράξη

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα (05/12) έως και τις 12 Δεκεμβρίου τίθενται σε δημοπρασία τα 2 αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια και 3 Ολυμπιακές δάδες, του Αλέξανδρου Νικολαϊδη με σκοπό τα χρήματα που θα συλλεχθούν να δοθούν για καλό σκοπό και να πάνε σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οικογένειες που το έχουν πραγματική ανάγκη.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σε ανάρτηση στο Facebook, η ιστοσελίδα των Δημοπρασιών που φέρει την ονομασία #gianasotheienapaidi - www.alexandrosnikolaidis.com/gianasotheienapaidi/ είναι διαθέσιμη από σήμερα, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει:

