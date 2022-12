Πέτρος Φιλιππίδης: Στο “σφυρί” το σπίτι στο Σοφικό (βίντεο)

Life

Ο εφιάλτης των πλειστηριασμών πλησιάζει και πάλι για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Το σπίτι αυτό παραμένει ημιτελές, καθώς δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει.

Στις 14 Ιουνίου θα πλειστηριαστεί και το διπλανό οικόπεδο της εξοχικής μεζονέτας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν "χαθεί" άλλα δύο σπίτια της οικογένειας, αυτό στο Ψυχικό - στο οποίο παραμένει με κάποια προθεσμία ο ηθοποιός με τη σύζυγό του - και ένα στην Κέρκυρα.

