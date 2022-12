Κόσμος

Ερντογάν: Η Τουρκία εκτεθειμένη στις τεχνητές κρίσεις στη Μεσόγειο και Αιγαίο

Νέα επίθεση κατά της Δύσης από τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Τούρκος αξιωματούχος κάνει λόγο για στρατιωτική δράση στη Συρία.

Σε ομιλία του στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Τουρκικών Εργοδοτικών Ενώσεων, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε πως «μια Τουρκία της οποίας τα νότια σύνορα περιβάλλονται από τρομοκρατικές οργανώσεις, αποκλεισμένη από την ΕΕ για καθαρά πολιτικούς λόγους, εκτεθειμένη στο κρυφό τεχνολογικό εμπάργκο της Δύσης, στους πολέμους στην Ανατολή και στον Βορρά της και σε τεχνητές κρίσεις στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Αφήστε το γονάτισμα, αντιθέτως, έχει μπει σε μια νέα ανόρθωση. Και αυτή η ανόρθωσης θα συνεχιστεί».

Tούρκος αξιωματούχος για Συρία: Δώσαμε προθεσμία σε ΗΠΑ και Ρωσία να απομακρύνουν YPG

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, Τούρκος αξιωματούχος, μιλώντας στο κανάλι Al Jazeera, είπε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία «έλαβαν προθεσμία» για να απομακρύνουν τους τρομοκράτες του YPG από τις περιοχές της βόρειας Συρίας Μανμπίτζ, Τελ Ριφάτ και Αΐν αλ-Αράμπ.

«Δεν θα παρατείνουμε την προθεσμία και αν δεν αποσυρθούν, θα ξεκινήσουμε στρατιωτική δράση ως εναλλακτική λύση», είπε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν την «αναδιάρθρωση» της τρομοκρατικής οργάνωσης YPG και την περιθωριοποίηση των «ονομάτων που αποτελούν απειλή για την Τουρκία εντός της οργάνωσης.

«Οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν να εφαρμόσουν τις προτάσεις τους στις αρχές του επόμενου μήνα και ζήτησαν από την Τουρκία να συνεργαστεί μαζί τους για να μειωθεί η επιρροή των Ιρανών πολιτοφυλακών στη βόρεια Συρία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Αναφερόμενος στη Ρωσία, ο αξιωματούχος είπε: «Η Μόσχα έχει θέσει όρους στο θέμα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εδαφικές και πολιτικές παραχωρήσεις στη Συρία. Η Ρωσία θα άρει τα εμπόδια στην Άιν αλ Αράμπ για να διευκολύνει την είσοδο τουρκικών στρατευμάτων».

