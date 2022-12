Αθλητικά

ΣτΕ: Οικονομική επιβράβευση για μετάλλια μόνο σε ολυμπιακά αθλήματα

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την προσφυγή τεσσάρων αθλητών για τις διακρίσεις τους.

Το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι αθλητές του υγρού στίβου Ευρυσθένης Νικολαΐδης, Σπύρος Γιαννιώτης, Γιάννης Καλαιτζογλίδης και Αντώνης Τσουρουνάκης δεν δικαιούνται να λάβουν την οικονομική επιβράβευση για τα μετάλλια που έλαβαν λόγω των αγωνιστικών τους διακρίσεων σε παγκόσμια πρωταθλήματα, επειδή τα αθλήματά τους δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αναλυτικότερα, οι διακρίσεις των τεσσάρων αθλητών, για τις οποίες δεν έλαβαν οικονομική επιβράβευση έχουν ως εξής:

1) Ευρυσθένης Νικολαΐδης κατέλαβε τη 3η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης ανδρών-γυναικών που διεξήχθη το 2009 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο συμμετείχε ως μέλος της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας.

2) Σπύρος Γιαννιώτης κατέλαβε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων (open water) ανδρών-γυναικών που διεξήχθη το 2009 στην Ιταλία.

3) Γιάννης Καλαϊτζογλίδης διακρίθηκε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης Ανδρών-γυναικών που διοργανώθηκε στην Ρωσία το 2009, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης ανδρών-γυναικών που διεξήχθη το 2010 στην Ρωσία και το 2011 στην Ουγγαρία.

4) Αντώνης Τσουρουνάκης διακρίθηκε ως μέλος της εθνικής ομάδας στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα τεχνικής κολύμβησης ανδρών-γυναικών των ετών 2009 και 2011 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο αγώνισμα 400 μέτρων επιφάνειας και στο 16ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης στο Χοντμεζοβάσαρχει της Ουγγαρίας στην σκυταλοδρομία των 4Χ100 και 4Χ200 επιφάνειας.

Οι αθλητές προσέφυγαν στην Διοικητική Δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η παράλειψη των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου να τους καταβάλουν την προβλεπόμενη από το νόμο 2725/1999 οικονομική βοήθεια για τις εξαιρετικές αγωνιστικές τους διακρίσεις ως μέλη της εθνικής ομάδας σε Παγκόσμια πρωταθλήματα και ζήτησαν παράλληλα να τους καταβληθεί αποζημίωση λόγω της παράληψης των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου.

Το ΣτΕ με τις υπ΄ αριθμ. 2389-2392/2022 αποφάσεις του, απέρριψε τις αναιρέσεις των αθλητών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της οικονομικής επιβράβευσης λόγω των διακρίσεων τους σε Παγκόσμια πρωταθλήματα, αφού τα αθλήματά τους δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων.

