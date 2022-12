Οικονομία

Μηνιαία επιταγή ακρίβειας για ευάλωτα νοικοκυριά μελετά η Κυβέρνηση (βίντεο)

Αποκάλυψη του ΑΝΤ1 για τα νέα μέτρα στήριξης που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, με στόχο την ελάφρυνση του βάρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Του Νίκου Ρογκάκου

Νέα μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου για την ανακούφιση των πολιτών και δεν αποκλείεται οι αποφάσεις να ληφθούν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, μελετάται να υπάρξει νέα επιταγή ακρίβειας, που θα δίνεται κάθε μήνα σε ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο να «καλύπτονται» οι όποιες ανατιμήσεις.

Το ποσό θα είναι σταθερά το ίδιο κάθε μήνα και θα δίνεται σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Εκτός όμως από τα 3,5 δις ευρώ μέτρα για το 2023, που ήδη έχουν ανακοινωθεί, αυξάνεται το ποσό και για νέα μέτρα.

Ανοιχτό «παράθυρο» για νέες παροχές, αφήνουν τα αυξημένα κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα, καθώς υπάρχουν «διαθέσιμα»:

1 δις ευρώ ως αποθεματικό για επιδότηση λογαριασμών ρεύματος

600 εκατομμύρια ευρώ από τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

400 εκατομμύρια ευρώ από την φορολόγηση των εταιρειών πετρελαιοειδών

500-600 εκατομμύρια ευρώ από την υπερ-απόδοση της οικονομίας

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, προανήγγειλε ότι έρχεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για μείωση τους πάνω από 5 μονάδες, ενώ έχουν ήδη μειωθεί κατά 5 μονάδες.

Ακόμη, αναμένονται τα εξής μέτρα:

Πλήρης κατάργηση από το 2025 του Τέλους Επιτηδεύματος

Μείωση στο 20% από 22% του συντελεστή για την φορολογία επιχειρήσεων

Μείωση της φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης

με διεύρυνση της φορολογικής βάσης Επανεξέταση της φορολογικής κλίμακας και μείωση φόρου για τα φυσικά πρόσωπα.

