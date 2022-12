Παράξενα

Γυναίκα έπεσε θύμα “ερωτικής παγίδας” από ανδρόγυνο

Πώς ενεπλάκη στην υπόθεση ακόμη μια γυναίκα και πως στήθηκε η μηχανορραφία, με στόχο την εξαπάτηση του θύματος, με στόχο τις οικονομίες της.​

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία εις βάρος τριών αλλοδαπών, συγγενών, προσέφυγε χθες μια ημεδαπή κάτοικος Θεσσαλονίκης. Με την αγωγή της διεκδικεί αποζημίωση ύψους 50.154,65 ευρώ νομιμοτόκως και την διάρρηξη της μεταβίβασης του ποσού αυτού από τον πρώτο εναγόμενο προς την τρίτη εναγόμενη (ή και οποιονδήποτε άλλον) και κατ’ επέκταση την απόκτηση τουριστικού λεωφορείου από αυτήν. Επιπλέον διεκδικεί αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη που υπέστη.

Η ημεδαπή, κάτοικος Γερμανίας, όπου μετέβη σε νεαρή ηλικία ως μετανάστρια, διατηρώντας εκεί κατάστημα εστίασης, κατάφερε, να δημιουργήσει με πολύ σκληρή δουλειά μια ελάχιστη περιουσία

Είναι χωρισμένη, έχοντας μεγαλώσει μόνη της δύο παιδιά και με τον πρώτο εναγόμενο γνωρίστηκε το έτος 2015 οπότε και διατηρούσαν από τότε έως και πρόσφατα μια ρομαντική - συντροφική σχέση κυρίως εξ αποστάσεως.Ο εναγόμενος διέμενε μόνιμα στη Ρόδο. Επειδή η Ρόδος της άρεσε αποφάσισε να αγοράσει ένα σπίτι προκειμένου τόσο εκείνη όσο και τα παιδιά της, να το χρησιμοποιούν για παραθερισμό, ιδίως κατά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο εναγόμενος την ενημέρωσε ότι βρήκε ένα ακίνητο στην πόλη της Ρόδου σε καλή τιμή, παρουσιάζοντας το ως ευκαιρία, το οποίο ωστόσο ήταν κατάστημα και θα έπρεπε -εφόσον αγοραστεί- να μετατραπεί η χρήση του σε κατοικία. Ξεκίνησε τις ενέργειες για την αγορά στο όνομά της (επικοινωνίες με μεσίτες, μηχανικούς, δικηγόρους, έρευνες κτηματολογίου κ.λπ).

Αρχικά, στις 14/ Δεκεμβρίου 2021 του έδωσε 2.000 ευρώ προκειμένου να πληρώσει έξοδα και αρχές Μαρτίου ήρθε στη Ρόδο προκειμένου να δει το ακίνητο και να γνωρίσει τον ιδιοκτήτη.

Μετέβησαν σε συμβολαιογράφο ενώ ανέλαβε 45.000 ευρώ προκειμένου να πληρώσει το ακίνητο ενώ όταν έφτασαν στη συμβολαιογράφο, εκείνη τους ενημέρωσε ότι δεν ήταν έτοιμα όλα τα έγγραφα προκειμένου να καταρτιστεί το συμβόλαιο.

Καταρτίστηκε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στον πρώτο εναγόμενο για την αγορά καθώς η ενάγουσα έπρεπε να φύγει από το νησί και το ίδιο βράδυ του παρέδωσε τα 45.000 ευρώ και μια κάρτα ανάληψης χρημάτων με υπόλοιπο 5.000 περίπου, προκειμένου να προβεί σε εξοφλήσεις τυχόν εξόδων που θα προκύψουν για τους σκοπούς της μετέπειτα της επισκευής του ακινήτου.

Αργότερα, το ίδιο βράδυ και ενόσω βρισκόταν στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στη Γερμανία, ένιωθε πως «κάτι δεν πήγαινε καλά» και κατάλαβε ότι η ενέργεια της να δώσει στον εναγόμενο τα χρήματά της σε μετρητά, δεν ήταν ασφαλής. Έτσι αποφάσισε να εγκαταλείψει άμεσα το αεροδρόμιο και να μεταβεί στο σπίτι του προκειμένου να του ζητήσει τα μετρητά καθώς και την κάρτα.

Μεταβαίνοντας εκεί βρήκε τον εναγόμενο με τη σύζυγο του (κρυμμένη μάλιστα κάτω από τα σκεπάσματα), για την οποία ειρήσθω εν παρόδω, της είχε ορκισθεί ότι έχουν χωρίσει εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που ενέτεινε τις υποψίες της ότι την κοροϊδεύει.

Εκεί του ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να της δώσει πίσω άμεσα τα χρήματα και την κάρτα ανάληψης.

Όπως εκθέτει τόσο εκείνος όσο και η σύζυγος του με φωνές και ύβρεις την έδιωξαν κακήν κακώς από την κατοικία τους, αρνούμενος να της επιστρέψει τα χρήματα.Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι ο εναγόμενος, χωρίς την άδεια και την έγκριση της και αφότου πλέον είχεεπιστρέψει στη Γερμανία, από τις 18-03-2022 έως και τις 29-03-2022 (οπότε και ακύρωσε την κάρτα), είχε προβεί σε αγορές και αναλήψεις συνολικής αξίας 3.154, 65 ευρώ.Στις έκτοτε μεταξύ τους συνομιλίες και όταν επιμόνως του ζητούσε να της επιστρέψει τα χρήματα, εκείνος αρχικά μεν «αδιαφορούσε», στη συνέχεια ισχυριζόταν ότι δήθεν «του τα είχε κάνει δώρο», και έπειτα της υποσχόταν ότι θα της τα επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, αποδεχόμενος μεν την ενοχή του, χωρίς ωστόσο από τότε και μέχρι σήμερα να έχει προβεί στην υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης. Εν τέλει, και όπως αποδείχθηκε, οι εναγόμενοι είχαν συνεννοηθεί και οργανώθηκαν μεταξύ τους ώστε να της αποσπάσουν τα χρήματα, με τα οποία στη συνέχεια αγόρασαν από κοινού μεταχειρισμένο τουριστικό λεωφορείο.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μάνος Τεχνίτης.

Πηγή: dimokratiki.gr

