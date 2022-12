Κόσμος

Γερμανία: Ακροδεξιοί ετοίμαζαν πραξικόπημα και επίθεση στην Βουλή

Εκτεταμένη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας και δεκάδες συλλήψεις.

Σε μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές έρευνες στον χώρο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, συνελήφθησαν νωρίτερα σήμερα 25 άνδρες και γυναίκες, μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» (Reichsburger), η οποία είχε ως απώτερο στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος δια της βίας και σχεδίαζε μεταξύ άλλων ένοπλη εισβολή στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο και συλλήψεις πολιτικών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος περισσότερα από 3.000 άτομα, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο, στη Βαυαρία, στη Βάδη - Βυρτεμβέργη, στη Σαξονία, στην Έσση και στη Θουριγγία, σε 130 κατοικίες, γραφεία και αποθήκες, συμπεριλαμβανομένων των στρατοπέδων της Διοίκησης Ειδικών Δυνάμεων (KSK) στη Βάδη - Βυρτεμβέργη. Οι έρευνες επεκτείνονται ακόμη στο Κίτσμπιουελ της Αυστρίας και στην Περούτζια της Ιταλίας και στόχος τους είναι τουλάχιστον 52 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Ερρίκος 13ος του Ρόις, 71 ετών, και ο πρώην διοικητής της μονάδας αλεξιπτωτιστών Ρούντιγκερ φον Π., 69 ετών, οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί. Στην οργάνωση συμμετείχε και η Μπίργκιτ Μάλζακ - Βίνκεμαν, πρώην ομοσπονδιακή βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (ΑfD) και νυν δικαστής στο Βερολίνο, η οποία είναι επίσης αθλήτρια της σκοποβολής και έχει στην κατοχή της «πολλά πυροβόλα όπλα». Μεταξύ των συλληφθέντων και των υπόπτων βρίσκονται ακόμη ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, πρώην στρατιώτες και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός της KSK. Ιδιαίτερο ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση της οργάνωσης φαίνεται ότι έχει διαδραματίσει η οργάνωση συνωμοσιολογίας QAnon, η οποία παρακίνησε τον Ιανουάριο του 2021 τον όχλο να εισβάλει στο Καπιτώλιο, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η οργάνωση σχεδίαζε ήδη από τον Νοέμβριο του 2021 ένοπλη επίθεση στην Bundestag και συλλήψεις πολιτικών, με στόχο να προκληθεί εκτεταμένη αναταραχή στη χώρα και τελικά «ανατροπή» του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Εισαγγελίας, τα μέλη της οργάνωσης συνδέονται με «βαθιά απόρριψη των κρατικών θεσμών και της δημοκρατίας στη Γερμανία, γι' αυτό και σχεδίαζαν βίαιη αλλαγή του συστήματος. Γνωρίζουν ότι ενδεχομένως να υπάρξουν νεκροί, αλλά αποδέχονται αυτό το σενάριο ως ενδιάμεσο βήμα για την επίτευξη των στόχων τους». Οι αρχές ωστόσο πρέπει ακόμη να διευκρινίσουν αν οι «Πολίτες του Ράιχ» προετοίμαζαν πράγματι μια «εξαιρετικά προδοτική ενέργεια», επισημαίνεται στο πόρισμα. Η ομάδα πάντως θεωρείται ότι προσπαθούσε να δημιουργήσει έναν «σκιώδη» στρατό σαν πολιτοφυλακή σε διάφορα σημεία της χώρας, προκειμένου να προωθήσει το σχέδιό της. Σε εξέλιξη βρισκόταν και μεγάλη επιχείρηση συγκέντρωσης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ πραγματοποιούνταν ασκήσεις σκοποβολής για τα μέλη. Οι αρχές ασφαλείας κάνουν επίσης λόγο για ένα «ασυνήθιστα μεγάλο» χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της η οργάνωση.

Επικεφαλής της νέας κυβέρνησης επρόκειτο να τοποθετηθεί ο πρίγκιπας Ερρίκος 13ος, ο οποίος θα επεδίωκε να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Είχε ήδη μάλιστα επικοινωνήσει με τις ρωσικές αρχές, μέσω της συντρόφου του, της Βιτάλια Μπ., 39 ετών, αλλά δεν υπάρχουν ως τώρα στοιχεία ότι η ρωσική πλευρά είχε ανταποκριθεί.

Ο «στρατιωτικός βραχίονας» των «Πολιτών του Ράιχ» οργανωνόταν γύρω από τον Ρούντιγκερ φον Π., ο οποίος προσπαθούσε να στρατολογήσει μεταξύ άλλων αστυνομικούς και στρατιώτες.

Οι 25 συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα και αύριο, Πέμπτη, ενώπιον του ανακριτή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, στην Καρλσρούη.

