Κόσμος

Γερμανία: νεκρή μαθήτρια από επίθεση με μαχαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέκυψε στα τραύματά της η μία από τις δύο μαθήτριες που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι καθώς πήγαιναν στο σχολείο.

(εικόνα αρχειου)

Ένα από τα δύο κορίτσια που δέχθηκαν το πρωί επίθεση με μαχαίρι καθ'οδόν προς το σχολείο τους στο Ιλερκίρχμπεργκ της Βάδης - Βυρτεμβέργης στη Γερμανία υπέκυψε νωρίτερα απόψε στα τραύματά του, ανακοίνωσε πριν από λίγο η αστυνομία της περιοχής.

Οι δύο μαθήτριες, 13 και 14 ετών, τραυματίστηκαν σοβαρά όταν στις 7:30 π.μ. και ενώ περπατούσαν προς τη στάση του λεωφορείου για το σχολείο τους, δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα o οποίος βγήκε από παρακείμενο κέντρο φιλοξενίας και τις τραυμάτισε με μαχαιριές στο στήθος και στην κοιλιά, χωρίς λόγο, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στην τηλεόραση της Νοτιοδυτικής Γερμανίας. Το 14χρονο κορίτσι πέθανε λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο δράστης, ο οποίος προσπάθησε να κρυφτεί στο ίδιο κτίριο, συνελήφθη άμεσα. Τα κίνητρά του ωστόσο παραμένουν ακόμη ασαφή, όπως και το εάν γνώριζε τα θύματα.

«Η κοινότητα είναι συγκλονισμένη. Ένα από τα κορίτσια έχασε τη ζωή του. Είμαστε συντετριμμένοι και θρηνούμε με την οικογένειά του», δήλωσε ο δήμαρχος Μάρκους Χόισλερ από τον τόπο του εγκλήματος, όπου οι κάτοικοι της περιοχής αφήνουν εδώ και λίγη ώρα λουλούδια.

Το Ιλερκίρχμπεργκ είναι κοινότητα 4.700 κατοίκων στα νότια της Ουλμ, κοντά στα σύνορα Βάδης - Βυρτεμβέργης και Βαυαρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστές ηλικιωμένων: Βίντεο από την δράση τους και φωτογραφίες των συλληφθέντων

Μητσοτάκης: επίδομα 600 ευρώ σε αστυνομικούς και λιμενικούς

Καστοριά: Η δημοτική σύμβουλος, η κάνναβη και οι καβάτζες (εικόνες)