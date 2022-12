Κοζάνη: Σπίτι φωταγωγήθηκε με 10000 λαμπάκια (εικόνες)

Life

Πιστό στο ραντεβού του με τα Χριστούγεννα και φέτος το εντυπωσιακά στολισμένο σπίτι στην Κοζάνη.



Κάθε χρόνο το πιο εντυπωσιακά στολισμένο σπίτι στην Κοζάνη παραμένει πιστό στο ραντεβού του με τα Χριστούγεννα.

Πρόκειται για το σπίτι που κλέβει την παράσταση την περίοδο των Χριστουγέννων για τον όμορφο και εντυπωσιακό στολισμό του.

Ο παραμυθένιος αυτός στολισμός διαθέτει περισσότερα από 10.000 λαμπιόνια φέτος, ενώ η ιστορία του όμορφου αυτού στολισμού, μετράει 18 χρόνια!

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού δημιουργούν με αγάπη και μεράκι αυτόν τον στολισμό, μεταφέροντας την Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στους περαστικούς, αρκετοί εκ των οποίων σταματούν για να φωτογραφηθούν με το εντυπωσιακό οίκημα.

Πίσω από τη μαγική εικόνα βρίσκονται άνθρωποι καλοσυνάτοι και φιλόξενοι, που όποιος βρεθεί στο κατώφλι τους τον υποδέχονται πάντα με χαμόγελο.

Πηγή: kozanilife.gr

