Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Τσίπρας: Τέλος το κρυφτούλι με τους θεσμούς της Δημοκρατίας

Με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ζητά με επιστολή του.

«Δεν θα ανεχθούμε παιχνίδια με τους θεσμούς και με την εθνική ασφάλεια» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέθηκε σήμερα την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

«Το κρυφτoύλι με τους θεσμούς της δημοκρατίας λαμβάνει τέλος. Ήρθα σήμερα στην ΑΔΑΕ και ζήτησα από τον πρόεδρο της Αρχής – όπως ο νόμος ορίζει να έχω πρόσβαση ως πολιτικός αρχηγός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης – σε όλες τις διατάξεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημοσιογράφους, δικαστές, αλλά και αρχηγούς ή αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και έχουν υπογραφεί την τελευταία τριετία» ανέφερε συγκεκριμένα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος προ ημερών είχε συναντηθεί και με τον εισαγγελέα του Aρείου Πάγου για θέμα των παρακολουθήσεων.

«Με τους θεσμούς της χώρας και της δημοκρατίας δεν θα παίζουμε. Πόσω μάλλον με την εθνική ασφάλεια παιχνίδια δεν πρόκειται να ανεχθούμε» τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Εν τω μεταξύ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την περαιτέρω ενημέρωσή του ως πολιτικού αρχηγού για περιπτώσεις άρσης απορρήτου που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, δικαστικούς, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δημοσιογράφους.

Ο κ. Τσίπρας σημειώνει την αρμοδιότητα της Αρχής όσον αφορά αφενός στον έλεγχο των νόμιμων διαδικασιών της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και αφετέρου στην ενημέρωση των θιγόμενων -ώστε να μπορούν να προσφύγουν δικαστικά-, αλλά και των πολιτικών αρχηγών, για τις εισαγγελικές διατάξεις άρσης του απορρήτου. Ο κ. Τσίπρας σημειώνει επίσης την δυσχέρεια της Αρχής να ενημερώσει λεπτομερώς τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εισαγγελικές διατάξεις άρσης απορρήτου λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων (περισσότερες από 15.000 διατάξεις). Καταλήγει ζητώντας την ενημέρωσή του ως πολιτικού αρχηγού για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών που έχουν κοινοποιηθεί στην ΑΔΑΕ από τον Ιούλιο του 2019 και μετά και αφορούν πολιτικούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, δικαστικούς, αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων ή διαφορετικά στη χορήγηση του συνόλου των εγγράφων που αφορούν την συγκεκριμένη περίοδο.

Η επιστολή του Αλέξη Τσίπρα έχει ως εξής:

«Θέμα: Περαιτέρω ενημέρωσή μου ως πολιτικού αρχηγού για περιπτώσεις άρσης απορρήτου που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) έχει αναλάβει ως ανεξάρτητη αρχή την διασφάλιση της προστασίας του απολύτως απαραβίαστου αγαθού του απορρήτου των επικοινωνιών (άρθρο 19 παρ. 2 Συντ.), ιδιαίτερη έκφραση της οποίας αποτελεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας της κατ' εξαίρεση άρσης του (άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3115/2003). Μέρος της ίδιας αρμοδιότητας ήταν και η εξουσία της Αρχής να ενημερώνει τους θιγόμενους από άρση απορρήτου, προκειμένου εκείνοι να μπορούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα για την αποκατάσταση της βλάβης τους. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση νομοθέτησε την απαράδεκτη και αντισυνταγματική πρόβλεψη που εμποδίζει αυτή την ενημέρωση και μάλιστα αναδρομικά (άρθρο 87 ν. 4790/2021). Εγκλώβισε έτσι το πολιτικό σύστημα της χώρας σε έναν κλοιό καταγγελιών και υποψιών χωρίς διέξοδο και χωρίς δυνατότητα διαλεύκανσης όσον αφορά τις αποδεδειγμένες και τις καταγγελλόμενες παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων και προσώπων της δημόσιας ζωής που είχαν σχέσεις με τα εν λόγω πολιτικά πρόσωπα. Λόγοι ιστορικοί επέβαλαν ήδη από το 1994, έτος έναρξης εφαρμογής του ν. 2225/1994, στην Αρχή να ανατεθεί και η ξεχωριστή αρμοδιότητα ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της Βουλής για τις διατάξεις άρσης του απορρήτου. Σήμερα, ο νομοθέτης επιτάσσει συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ να ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τον Πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή, και να κοινοποιεί κάθε διάταξη στον Υπουργό Δικαιοσύνης (άρθρο 5 παρ. 4 εδ. στ΄ ν. 2225/1994).

Είναι αλήθεια ότι ο νομοθέτης όταν επέτασσε την τήρηση των παραπάνω δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι διατάξεις άρσης του απορρήτου θα ανέρχονταν κάποτε σε περισσότερες από 15.000 (συγκεκριμένα 15.475 εισαγγελικές στο έτος 2021). Η διαχείριση αυτού του όγκου εισαγγελικών διατάξεων εκ μέρους της Αρχής και οι ασυνέπειες και καθυστερήσεις τις κυβέρνησης στην ηλεκτρονική διαβίβασή τους εύλογα οδήγησαν στην εφαρμογή της διάταξης με τρόπο διαφοροποιημένο σε σχέση με τον προβλεπόμενο, δηλ. έλαβε τη μορφή γενικής και αφηρημένης ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών μέσω στατιστικών αναφορών και μέσω παρουσίασης ποιοτικών μεγεθών κ.λπ. -κάτι που, βέβαια, ως στόχος καλύπτεται ήδη από την ετήσια έκθεση που η Αρχή δημοσιοποιεί εν γένει και ειδικά αποστέλλει προς τα πολιτικά κόμματα. Αυτή την περίοδο η διατάραξη που έχει υποστεί η πολιτική ζωή στη χώρα, βυθιζόμενη καθημερινά όλο και πιο βαθιά στην καχυποψία και στο φόβο των παρακολουθήσεων των πολιτικών προσώπων, που έτσι εμποδίζονται να ασκήσουν ελεύθερα τα καθήκοντά τους, επιβάλλει την αποκατάσταση της διαδικασίας ενημέρωσης των αρχηγών των κομμάτων.

Αντιλαμβανόμενος τη δυσχέρεια διαχείρισης του όγκου των εισαγγελικών διατάξεων, αιτούμαι όπως με ενημερώσετε λεπτομερώς για το περιεχόμενο ειδικά των εισαγγελικών διατάξεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών που έχουν κοινοποιηθεί στην Αρχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου 2019 μέχρι σήμερα και ενδεχομένως αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα, δηλ. εν ενεργεία βουλευτές, ευρωβουλευτές και μέλη της κυβέρνησης, καθώς και δημοσιογράφους, δικαστικούς λειτουργούς και τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Σε κάθε περίπτωση και επικουρικώς, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτός ο ως άνω διαχωρισμός των εισαγγελικών διατάξεων, όπως προβείτε στη χορήγηση του συνόλου των εγγράφων της ως άνω χρονικής περιόδου.

Με εκτίμηση

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας».





