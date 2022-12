Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Τον αναζητούσαν στην Αυστρία τον “έπιασαν” στην Αθήνα

Για τον νεαρό άνδρα είχε εκδοθεί Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ένας 32χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (5/12) στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για διαρρήξεις σε οικίες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 5-12-2022 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 32χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Αυστριακών Αρχών για διαρρήξεις σε οικίες.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

