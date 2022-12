Πολιτική

Ακάρ: Κάποιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί στην Ελλάδα ονειρεύονται

«Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα», τόνισε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, μεταξύ άλλων.

Κάποιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί στην Ελλάδα ονειρεύονται, πρέπει να ξυπνήσουν, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Υποστήριξε ότι Τουρκία και Ελλάδα έχουν 20 προβλήματα και ότι τουλάχιστον 3 ή 5 μπορούν να επιλυθούν με συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο Χουλουσί Ακάρ είπε «είμαστε υπέρ της επίλυσης προβλημάτων μέσω του διαλόγου στο πλαίσιο του δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας». «Ο διάλογος από μόνος του δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λυθούν προβλήματα χωρίς διάλογο. Δίνουμε μεγάλη σημασία στις διαβουλεύσεις, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στις συζητήσεις αποφυγής κλιμάκωσης στο ΝΑΤΟ και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συνεχίσουν».

Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι «πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις ΜΟΕ στην Αθήνα και μία στην Άγκυρα. Εδώ και δύο χρόνια περιμένουμε την ελληνική αποστολή στην Άγκυρα για την τέταρτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Δεν ήρθαν όμως», ανέφερε.

«Σε κάθε συνάντηση προσκαλώ τον Έλληνα ομόλογό μου στην Τουρκία. Γιατί οι καλές σχέσεις μεταξύ υπουργών συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος επίλυσης προβλημάτων. Ωστόσο, κάθε φορά ο συνομιλητής μου αναβάλλει την πρόσκληση/επίσκεψη για διάφορους λόγους. Αυτή είναι η κατάσταση. Δήλωσα επίσης στον Έλληνα ομόλογό μου στην τελευταία συνάντηση του ΝΑΤΟ ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με τετ α τετ διαπραγματεύσεις. Επανέλαβα την πρόσκληση», είπε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε ότι «η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα. Δεν είμαστε μια χώρα που αγνοήσουμε τις απειλές. Μερικοί πολιτικοί και κάποιοι στρατιωτικοί στην Ελλάδα σαν να κοιμούνται, ονειρεύονται. Τώρα πρέπει να ξυπνήσουν. Θα πρέπει να δουν τα γεγονότα και να ενεργήσουν ανάλογα».

«Παρ' όλες τις παράλογες και παράνομες δηλώσεις, υπογραμμίσαμε ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με διάλογο σε όλες μας τις εκκλήσεις . Έχουμε 20 προβλήματα; Τονίσαμε ότι τουλάχιστον 3 ή 5 από αυτά μπορούν να επιλυθούν σε συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών, εάν όχι, μπορούν να διατηρηθούν υπό έλεγχο και να διαχειρίζονται με τρόπο που να μην βλάπτει την περιοχή και τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός.

Επανέλαβε ότι «το να λέμε ότι δεν επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας δεν αποτελεί απειλή. Ο διάλογος δεν είναι αδυναμία. Μην σε ενθαρρύνουν οι άλλοι. Πατήστε στο έδαφος».

«Εγώ βλέπω 85% πιθανότητα πολέμου με την Τουρκία μεταξύ των πρώτων έξι μηνών του 2023, μέσα στους πρώτους έξι μήνες», δήλωσε αναφερόμενος στην Ελλάδα ο Τούρκος ερευνητής και συγγραφέας, Χαλούκ Οζντίλ και συμπλήρωσε: «Δεν θέλω να γίνει κι ελπίζω να κάνω λάθος. Αλλά μπορεί να γίνουμε μάρτυρες μιας επιχείρησης στα νησιά ένα βράδυ. Υποθέτω ο κρατικός νους να έχει υπολογίσει καλά πού θα μας οδηγήσουν οι άνεμοι του πολέμου που θα φυσήξουν μετά από κάτι τέτοιο».

