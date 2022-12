Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Πανσέληνος, οι πνεύμονες και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Να προσέχουν όλα τα ζώδια για τις επιπτώσεις της Πανσελήνου, που βρίσκεται στους Διδύμους, ζήτησε την Πέμπτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Λίτσα Πατέρα είπε «χρειάζεται προσοχή. Προσέχετε πως μετακινήστε, προσέχετε τις γρίπες. Κάθε ζώδιο έχει ευαισθησία σε κάποιο όργανο, πχ. ο Ταύρος έχει ευαισθησία στον λαιμό, ο Δίδυμος στους πνεύμονες. Για αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ».

«Σε συνδυασμό με τον Ουρανό φαίνεται πως θα γίνουν κάποιες ανακαλύψεις στο Διάστημα», ανέφερε η αστρολόγος.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «η Αφροδίτη είναι στον Τοξότη που είναι ανέμελος και έτσι θέλουμε να δούμε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Με το πέρασμα του Ερμή στον Αιγόκερω όμως, θα δείτε ότι σοβαρευόμαστε και θα ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

