Μακρόν: δωρεάν τα προφυλακτικά για τους νέους

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία προσπάθεια να μειωθούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στη χώρα. Από πότε τίθεται σε εφαρμογή.

Η δωρεάν χορήγηση προφυλακτικών από τα φαρμακεία θα επεκταθεί και στους ανήλικους, διευκρίνισε απόψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, παραδεχόμενος ότι δέχτηκε επικρίσεις επειδή περιόρισε το μέτρο αυτό μόνο στους νέους 18-25 ετών.

«Θα το κάνουμε» ανέφερε σε μια ανάρτησή του και σε ένα βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου θα δίνονται δωρεάν προφυλακτικά στους νέους, για να καταπολεμηθούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ο Μακρόν παραδέχτηκε ότι του επισημάνθηκε πως πολλοί ανήλικοι έχουν σεξουαλικές επαφές και θα πρέπει επίσης να προστατευθούν.

«Θα εργαστούμε για να επεκτείνουμε αυτό το μέτρο στους ανήλικους (…) Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πολιτική πρόληψης που θα επιτρέψει σε όλους τους νέους να προστατευθούν», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «Βγείτε καλυμμένοι».

Στο βίντεο ο Μακρόν ανέφερε επίσης ότι οι δωρεάν ιατρικές εξετάσεις θα επεκταθούν επίσης ώστε να μην καλύπτεται μόνο ο HIV αλλά και άλλοι ιοί «επειδή και αυτή είναι πολιτική πρόληψης».

Τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία ο αριθμός των νέων διαγνώσεων με HIV δεν έχει μειωθεί. Το 2021 κυμάνθηκε γύρω στις 5.000. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας, το 15% των ανθρώπων που βρέθηκαν οροθετικοί πέρσι ήταν ηλικίας κάτω των 25 ετών.

