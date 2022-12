Αθλητικά

Τσιτσιπάς: αποκλεισμός... με το “καλημέρα” στο Ριάντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε χωρίς να καταφέρει να κερδίσει ούτε ένα σετ κόντα στον Κάμερον Νόρι.

Αποκλεισμός... με το καλημέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά επίδειξης του Ριάντ, όπου στο πρώτο του ματς γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Κάμερον Νόρι, μένοντας εκτός συνέχειας στο μονό του Diriyah Tennis Cup.

Στην ανεπίσημη, αλλά πλουσιοπάροχη (ο νικητής θα πάρει 1 εκατ. δολάρια) διοργάνωση της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με straight sets από τον Νόρι το βράδυ της Πέμπτης (8/12) και παρότι κατέβηκε ως το νο1 του ταμπλό δεν θα συνεχίσει.

Ο Βρετανός Νόρι (νο14 στον κόσμο) χρειάστηκε μόλις 71 λεπτά αγώνα για να επικρατήσει με 6-4, 6-4 και να προκριθεί στους ημιτελικούς, όπου θ΄ αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τέιλορ Φριτς και στον Χούμπερτ Χούρκατς.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

16χρονος - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: η συνομιλία αστυνομικών με το Κέντρο Επιχειρήσεων το βράδυ του πυροβολισμού (βίντεο)