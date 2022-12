Πολιτική

Novartis - Σαλμάς: καταδίκη Μανιαδάκη μετά την ομολογία για ψεύδη

Καταδικάστηκε ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis, ο οποίος είχε αναφερθεί σε εμπλοκή του βουλευτή της ΝΔ στην υπόθεση. Τι είπε ο Ν. Μανιαδάκης στην δίκη.

Σε ενημέρωση από τους συνεργάτες του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ και αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μάριου Σαλμά, αναφέρονται τα εξής, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis, στην οποία είχε εμπλακεί το όνομα του πρώην Υφυπουργού Υγείας:

«Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ χθες η 12ωρη ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που αφορούσε στην μήνυση που έκανε ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς στον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα για την υπόθεση της Novartis Νίκο Μανιαδάκη.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την μήνυση του κ. Σαλμά και έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Νίκο Μανιαδάκη και για τα τρία αδικήματα που κατηγορούνταν, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς κατάθεσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης και του επέβαλε ποινή 20 μήνες φυλάκιση.

Αφού ο κατηγορούμενος ομολόγησε ανασκευάζοντας ότι ποτέ δεν υπέπεσε στην αντίληψή του αθέμιτη πρακτική από τον κ. Σαλμά και ότι πιέστηκε από τους εισαγγελείς να πει ψέματα έγινε προσπάθεια από τους συνηγόρους του να δεχθεί ο κ. Σαλμάς μία συγνώμη έγγραφη από τον Νίκο Μανιαδάκη αλλά ο κ. Σαλμάς αρνήθηκε ζητώντας να καταδικαστεί ο ψεύτης και συκοφάντης κατεξοχήν εμπλεκόμενος στην υπόθεση Novartis Νίκος Μανιαδάκης.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Σαλμάς δήλωσε:

“Το φως νικά το σκοτάδι πάντα. Αυτός που τόλμησε να αμφισβητήσει την τιμιότητα και την αφοσίωση στην Πατρίδα, την προσήλωση στο καθήκον, τις αξίες και τις αρχές που ο οικοδόμος Γιώργος Σαλμάς και η μητέρα μου Έλλη με δίδαξαν σήμερα στιγματίστηκε με 20 μήνες φυλάκιση.

Αυτό ας αποτελέσει δίδαγμα για τις μελλοντικές γενιές ότι ακόμη και αν στη ζωή τους αποφασίσουν να κάνουν το αυτονόητο που είναι η προσφορά στην πατρίδα θα συναντήσουν Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες που αντιμάχονται αυτούς που προσφέρουν προκειμένου να εκμεταλλεύονται τη χώρα. Να ξέρουν όμως ότι αυτό πρέπει να κάνουν και να κουβαλήσουν τον Σταυρό όπως ο μακαριστός μοναχός Λαυρέντιος με παρότρυνε τις δύσκολες στιγμές που ο επίσημα ψεύτης και συκοφάντης Μανιαδάκης μου δημιούργησε.

Είπα από την αρχή ότι θα φροντίσω να βγει η κουκούλα του προστατευόμενου μάρτυρα που με συκοφάντησε και το έπραξα. Είπα ότι θα τιμωρηθεί και το πήγα μέχρι τέλους. Το είπα και το έκανα γιατί δεν με κρατάει κανένας και για τίποτα.

Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους όσους πίστευαν και πιστεύουν ότι πορεύομαι στη πολιτική μου διαδρομή με αξίες και ήταν δίπλα μου σε όλη την πορεία.

Τους ψηφοφόρους μου, τους ασθενείς μου, τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου, την οικογένειά μου.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς δικηγόρους μου κ. Αλέξανδρο Στρίμπερη, τον επίκουρο καθηγητή κ.Γιάννη Μοροζίνη, τον κ. Παναγιώτη Σκεύη, όπως επίσης και τον συνήγορο υπεράσπισης του Νίκου Μανιαδάκη κ. Θεόδωρο Μαντά για το θάρρος του να αναγνωρίσει δημόσια στην δίκη την ουσιαστική συμβολή μου στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης της χώρας και στην αποκάλυψη του σκανδάλου της Novartis στην Ελλάδα.

Έτσι μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης για εμένα πριν 2 χρόνια και με τη σημερινή καταδίκη του συκοφάντη μου Νίκου Μανιαδάκη κλείνει για εμένα οριστικά το κεφάλαιο Novartis”.

