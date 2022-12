Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ήλιος, ο Κρόνος και το τριήμερο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Την ανάγκη να συνεχίζουν όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί στην καθημερινότητα τους για την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς ο Άρης είναι σε ανάδρομη τροχιά, επανέλαβε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Η Πανσέληνος φάνηκε ότι είναι πολύ πιεστική, με τον Άρη ανάδρομο καθυστερούν οι υποθέσεις μας και οι αποφάσεις μας», είπε η αστρολόγος, συμπληρώνοντας ότι «Οι πλανήτες περνάνε στον Αιγόκερω και σημαίνει αυτό ότι σκεφτόμαστε πλέον τι πρέπει να κάνουμε για τις γιορτές».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ωστόσο ότι «ψάχνω πάντα να βρω κάτι θετικό μέσα σε όλα όσα γίνονται», λέγοντας πως υπάρχει μια ωραία όψη του Ήλιου με τον Κρόνο, που θα σταθεροποιήσει πολλά σχέδια και θα ευνοήσει πολλούς σχεδιασμούς που κάνουν αρκετοί για τα επόμενα βήματα τους.

Η αστρολόγος σημείωσε ότι «και η συναισθηματική ζωή θα πάρει για πολλούς έναν δρόμο που πρέπει», λέγοντας πως θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα πολλοί αρραβώνες και γάμοι.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: οι μεταδόσεις σε ANT1 και ANT1+

16χρονος: Ο αστυνομικός σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την απολογία του

“Κιβωτός” - 19χρονος στο “Πρωινό”: Είχα σαν Θεό αυτόν που ασέλγησε πάνω μου (βίντεο)