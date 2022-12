Life

Μέγκαν Μαρκλ: Δεν με άφησαν να καλέσω την ανιψιά μου στο γάμο μου

Νέες αποκαλύψεις από την Μέγκαν Μαρκλ μέσω του ντοκιμαντέρ που έφτιαξε με τον Χάρι.

Η Μέγκαν Μαρκλ, στο νέο ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan», που προβάλλεται αυτήν την περίοδο από τηλεοπτική πλατφόρμα ροής, αποκάλυψε ότι το παλάτι της απαγόρευσε να καλέσει στο γάμο της, την ανιψιά της Άσλι Χέιλ, εξαιτίας των κακών σχέσεων που είχε η ίδια με την ετεροθαλή αδελφή της Σαμάνθα Μαρκλ.

Όπως αποκάλυψε η δούκισσα του Σάσεξ είχε αναπτύξει στενή σχέση με την ανιψιά της Άσλι, κόρη της Σαμάνθα. Ωστόσο βρέθηκε σε δυσάρεστη θέση όταν καταρτίστηκε η λίστα με τους καλεσμένους του γάμου της, το 2018.

«Πώς θα εξηγούσαμε ότι η ετεροθαλής αδερφή μου δεν είναι καλεσμένη στο γάμο, αλλά η κόρη της θα ήταν καλεσμένη;» είπε η Μέγκαν. «Για την Άσλι, η καθοδήγηση, εκείνη την εποχή, ήταν να μην έρθει στο γάμο μας», συνέχισε η δούκισσα του Σάσεξ. «Ήμουν στο αυτοκίνητο με τον Χάρι. Την είχα σε ανοιχτή ακρόαση και της μιλήσαμε για το ποια οδηγία μάς δόθηκε και γιατί έγινε αυτή η αξιολόγηση… και αυτό ήταν οδυνηρό» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι πληγώθηκα σε κάποιο επίπεδο, αλλά κατάλαβα από πού προερχόταν», είπε η Άσλι μιλώντας στο ντοκιμαντέρ. «Το να ξέρω ότι λόγω της βιολογικής μου μητέρας επηρεάστηκε η σχέση (με την Μέγκαν) που είναι τόσο σημαντική για μένα… να νιώθω ότι, εξαιτίας της αφαιρέθηκα (από τη λίστα καλεσμένων), ήταν δύσκολο».

