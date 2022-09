Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος - “The Sun”: είπε στον Χάρι να μη φέρει τη Μέγκαν στο Μπαλμόραλ

Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ', πήρε και επίσημα το χρίσμα το Σάββατο μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Δημοσίευμα της "The Sun" αποκαλύπτει πως ο νέος βασιλιάς, είπε στον πρίγκιπα Χάρι να μη φέρει μαζί του τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, στο κάστρο Μπαλμόραλ, όπου είχε συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια για να αποχαιρετίσει τη βασίλισσα.

Το πριγκιπικό ζεύγος, Χάρι και Μέγκαν, βρισκόταν στην Ευρώπη για διακοπές όταν ενημερώθηκαν ότι η κατάσταση της υγείας της Βασίλισσας Ελισάβετ επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, o πρίγκιπας Χάρι βρισκόταν στην Αγροικία Φρόγκμορ όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πατέρα του, ο οποίος του ζήτησε να ταξιδέψει μόνος στη Σκωτία και όχι με τη σύζυγό του Μέγκαν Μάρκλ.

Όπως ανέφερε πηγή στην εφημερίδα: «Ο Κάρολος είπε στον Χάρι ότι θα ήταν λάθος και ανάρμοστο να βρεθεί η Μέγκαν στο Μπαλμόραλ σε μια τόσο θλιβερή στιγμή».

Και συνέχισε: «Του επισημάνθηκε ότι ούτε η Κέιτ θα πήγαινε και ότι μόνο οι πολύ στενοί συγγενείς θα έπρεπε να βρίσκονται στο πλευρό της Ελισάβετ. Ο Κάρολος έκανε πολύ, πολύ ξεκάθαρο ότι η Μέγκαν δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη».

Ακόμη, μια πηγή από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας ανέφερε ότι «είναι δύσκολο να περνάς χρόνο με κάποιον που ξέρεις ότι πρόκειται σύντομα να εκδώσει ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για εσένα». Είναι προφανές ότι οι «παγωμένες σχέσεις» του ζεύγους των Σάσεξ με το παλάτι δεν θα μπορούσαν να ξεχαστούν μέσα σε μια στιγμή, παρά τις οδυνηρές στιγμές που βίωναν αναμφίβολα όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

