Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: γιορτή του ΕΕΣ στο Σύνταγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει την «Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού» με μεγάλη εορταστική δράση για τα παιδιά, στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού», υλοποιεί εορταστική εκδήλωση, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022, από τις 11:00 έως τις 15:00, στην Πλατεία Συντάγματος (γωνία Ερμού και Πλατείας Συντάγματος).

Η εκδήλωση του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, για τη χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού και τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για μια υποστηρικτική για το παιδί κοινωνία και θα περιλαμβάνει Εκθεσιακό Περίπτερο και δράσεις εμψύχωσης παιδιών για δημιουργική έκφραση και παιχνίδι.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν:

Invivo χειροποίητες κατασκευές και διαδραστικά παιχνίδια με την υποστήριξη της ομάδας των Εμψυχωτών των εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας

Στολισμός Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ευχετήριες κάρτες ΕΕΣ με ευχές από τα παιδιά

Διανομή Χριστουγεννιάτικων κατασκευών

Διανομή δώρων

Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για το έργο και τις δράσεις κοινωνικής παρέμβασης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παιδική προστασία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

Μουσική υποστήριξη με DJ στο χώρο με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Προσφορά αναψυκτικών και εδεσμάτων

Η παραπάνω εκδήλωση θα συντονιστεί από τους κοινωνικούς λειτουργούς του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και θα υποστηριχθεί από τους Εθελοντές Ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις του Σαββάτου σε ANT1 και ANT1+

Γιώργος Σεφέρης: το Νόμπελ Λογοτεχνίας και η απονομή με την θρυλική ομιλία

Μουντιάλ 2022: Πέθανε δημοσιογράφος στον αγώνα Ολλανδία - Αργεντινή