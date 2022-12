Αθλητικά

Νίκος Παππάς: θύμα απάτης από την όμορφη Σλοβάκα (εικόνες)

Τι ανάρτησε ο ίδιος ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού για την περιπέτειά του.

Θύμα απάτης έπεσε ο Νίκος Παππάς, από μια γυανίκα, από την Σλοβακία, η οποία εξαπατούσε κόσμο κάνοντας χλιδάτη ζωή σε εστιατόρια και ξενοδοχεία χωρίς να πληρώνει ούτε ευρώ.

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη απατών, ενώ όπως προέκυψε από τις έρευνες, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απάτες που είχε διαπράξει στη Σλοβακία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, μόλις έγινε γνωστό το θέμα και τα στοιχεία της γυναίκας - "αράχνης", δε δίστασε να αποκαλύψε στο Instagram του ότι και ο ίδιο είχε πέσει θύμα της.

Ο 32χρονος μπασκετμπολίστας, μέσα από μια σειρά ιστοριών αποκάλυψε πως η εν λόγω γυναίκα του είχε "φάει" 880 ευρώ. Χαρακτηριστικά ανέφερε στην πρώτη του δημοσίευση, το άρθρο που μιλά για την σαγηνευτική Σλοβάκα και τις απάτες της και έγραψε: «880 ευρώ πιστόλι Κολωνάκι και στον Νικόλα, αν με ακούτε εκεί στην Αστυνομία».

Στη συνέχεια ανάρτησε ακόμα μια φωτογραφία στην οποία είναι η ίδια γυναίκα μαζί με το διάσημο πλέον σκυλάκι της και έγραψε «κέρασε ποτάκι τουλάχιστον η ψυχούλα».

