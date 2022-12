Κοινωνία

Ναύπακτος: Απατεώνισσα λογάριαζε χωρίς τον... ταξιτζή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε επαγγελματία απατεώνισσα. Εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα. Η καταγγελία οδηγού ταξί που οδήγησε στη σύλληψή της.

Μία αλλοδαπή γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη απατών, ενώ όπως προέκυψε από τις έρευνες, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απάτες που είχε διαπράξει στη Σλοβακία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η κατηγορούμενη επικοινώνησε τηλεφωνικά στις 4 Δεκεμβρίου με ραδιοταξί, για να την μεταφέρει την επόμενη ημέρα από τη Ναύπακτο στην Κόρινθο, έναντι αμοιβής 200 ευρώ.

Η συλληφθείσα φτάνοντας στον προορισμό της, με το πρόσχημα ότι αδυνατούσε να καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο σε μετρητά ή μέσω κάρτας, απέστειλε σε κινητό τηλέφωνο του γιου του οδηγού, εικονικό παραστατικό, πείθοντάς τον ότι έχει γίνει μεταφορά του χρηματικού ποσού των 250 ευρώ.

Έπειτα από την καταγγελία του παθόντα στο αστυνομικό τμήμα Ναυπακτίας και σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, η αλλοδαπή εντοπίστηκε στην Κόρινθο και συνελήφθη.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Ναυπακτίας προέκυψε ότι η αλλοδαπή είχε διαπράξει ακόμα τρεις περιπτώσεις απατών σε ξενοδοχεία και σε μίνι μάρκετ στην Πάτρα και στη Ναύπακτο.

Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών προέκυψε ακόμη ότι η κατηγορούμενη έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, δηλώνοντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ εκκρεμούσαν σε βάρος της οι περιοριστικοί όροι της χρηματικής εγγύησης των 10.000 ευρώ, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, για υποθέσεις διάπραξης απατών κατ' επανάληψη.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: Ο Λουίς ντε Λα Φουέντε νέος προπονητής της Ισπανίας