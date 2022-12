Οικονομία

Μητσοτάκης στο Capital Link: Στην πρώτη βαθμίδα των χωρών της ΕΕ στην ανάπτυξη

Η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο, τόνισε ο πρωθυπουργός στο Capital Link Invest in Greece Forum", με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”. Τι είπε για εκλογές και ανεργία.

Χαιρετισμό μέσω βίντεο απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε, στο “24th Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι, αυτή είναι η τέταρτη φορά που έχει την ευκαιρία να μιλήσει στο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link ως Πρωθυπουργός και είναι πιο σίγουρος σήμερα από ποτέ ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο.

«Καθώς οδεύουμε προς το 2023, βρισκόμαστε στην πρώτη βαθμίδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη: 8,4% το 2021 και 5,6% το 2022, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις.



Η ανεργία συνεχίζει την καθοδική της πορεία, είναι γεγονός ότι μειώθηκε κατά περίπου πέντε μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Το περασμένο έτος αποδείχθηκε έτος ρεκόρ για τις εισερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, αξίας περίπου 5,3 δισ. ευρώ. Θεωρούμε ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να καταρρίψουμε και πάλι αυτό το ρεκόρ το 2022.



Και σύμφωνα με την τελευταία επίσημη πρόβλεψη της ΕΕ, μέχρι το τέλος του 2023, η Ελλάδα αναμένεται να αποτελεί τη χώρα της ΕΕ με τη μεγαλύτερη σωρευτική μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2019», τόνισε ο πρωθυπουργός.



Όπως δήλωσε ο κ. Πρωθυπουργός, «η Κυβέρνηση είναι περήφανη για όσα έχει επιτύχει και πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες επιτυχίες. Τα εύσημα για αυτήν την πρόοδο ανήκουν στον ελληνικό λαό και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα.»



Σχετικά με τις αντιξοότητες και τις διάφορες κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα μας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι, «οι ελληνικές εταιρείες έχουν αποδειχθεί ανθεκτικές σε όλη τη διάρκεια και είναι πλέον πολύ πιο ανταγωνιστικές παγκοσμίως. Οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιαστεί κι έχουν φτάσει σχεδόν το μισό του ΑΕΠ, επίπεδο υψηλότερο από πολλές άλλες χώρες της ΕΕ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, παρά τις δυσκολίες που βίωσαν, έχουν επιδείξει ένα επίπεδο ωριμότητας που επέτρεψε στην Ελλάδα να παραμείνει στο κέντρο της ΕΕ. Και χάρη στις επιλογές τους και τις προσπάθειές τους, ο λαϊκισμός ευτυχώς δεν επικράτησε στην Ελλάδα.»



«Αλλά είναι εξίσου αλήθεια», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, «ότι η αλλαγή δεν θα είχε έρθει τόσο γρήγορα, χωρίς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσαμε τα τελευταία τρία χρόνια, με σχεδόν 400 νομοσχέδια που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο.



Μεταρρυθμίσεις που άρουν τα περιττά εμπόδια, ελαφρύνουν τη φορολογία των επιχειρήσεων και των πολιτών και που παρέχουν λύσεις σε μακροχρόνιες ελλείψεις του Ελληνικού Κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του Economist Intelligence Unit με τις χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον τα τελευταία τρία χρόνια.»





«Κυρίες και κύριοι,



Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο έχει αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο, παρόλαυτά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ζούμε σε μία περίοδο με πολλές εντάσεις. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε επίπεδα υψηλά πολλών δεκαετιών σε όλο τον κόσμο. Η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνέβαλε σε μια ενεργειακή κρίση που πιέζει τις οικονομίες όλων των κρατών. Και η πολιτική αστάθεια αυξάνεται ξανά σε πολλά μέρη του κόσμου.



Παρά ταύτα, η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο 2023. Προβλέπουμε συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της τάξεως του 1,8% παρά την παγκόσμια οικονομική αναταραχή. Τα δημοσιονομικά μας είναι σε τάξη. Και η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.



Όπως όλοι γνωρίζετε, το 2023 είναι και έτος εκλογών για την Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη του σε εμάς και ότι η πορεία που χαράξαμε τα τελευταία τρία χρόνια δεν θα ανακοπεί. Γιατί οι σωστές πολιτικές έχουν σημασία. Έχουν πραγματική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων. Και παρά τις πολλαπλές κρίσεις που έχουμε αντιμετωπίσει, τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών φαίνονται.»



Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι, «περισσότερο από ποτέ, τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να φέρουμε αλλαγές. Να είστε σίγουροι: θα συνεχίσουμε στον δρόμο της σταθερότητας, της συνέπειας και της μεταρρύθμισης. Γιατί μόνο αυτός ο δρόμος θα συνεχίσει να αναπτύσσει την οικονομία μας και γιατί μόνο αυτός ο δρόμος θα κάνει τη χώρα μας ισχυρότερη.

Ευχαριστώ.»

