Ηλεκτρονικές απάτες: χρυσά κέρδη για συμμορία που “άδειαζε” λογαριασμούς

Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης των δραστών που εξαπατούσαν και αποσπούσαν χρήματα σε ανυποψίαστους πολίτες.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται μέλη σπείρας που πραγματοποιποιούσε ηλεκτρονικές απάτες και "άδειαζε" λογαριασμούς στα ανυποψίαστα θύματα, με λεία πολλές χιλιάδες ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: "Συνελήφθησαν με εντάλματα, πρωινές ώρες της 8-12-2022 σε Νίκαια, Πέραμα και Περιστέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 51χρονος αλλοδαπός και τρεις ημεδαποί ηλικίας 48, 50 και 48 ετών για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος μεγάλης αξίας, απάτης με υπολογιστές και πλαστογραφία.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και πολυήμερης έρευνας, σχεδιάστηκε από την ανωτέρω υπηρεσία και διενεργήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν οι ανωτέρω διωκόμενοι.

Οι ανωτέρω τουλάχιστον από το έτος 2020 εντάχθηκαν και συμμετείχαν ως μέλη σε επιχειρησιακά δομημένη με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση, έχοντας διακριτούς ρόλους και προβαίνοντας στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, αποκτώντας πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδικτυακή διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών (e-banking) χρηστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών από λογαριασμούς των θυμάτων σε λογαριασμούς μελών της οργάνωσης και εν συνεχεία σε εταιρείες που διαχειρίζονταν μέλη της, με σκοπό την περαιτέρω νομιμοποίηση των παραπάνω εσόδων.

Το συνολικό χρηματικό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράσης υπολογίζεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 124.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

