Τηλεφωνικές απάτες - Αττική: Συνελήφθησαν μέλη συμμορίας που εκβίαζε ηλικιωμένους

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες μελών συμμορίας που εκβίαζε ηλικιωμένους.

Στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο αλλοδαπών γυναικών μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε και εκβίαζε ηλικιωμένους.

Δείτε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των αλλοδαπών γυναικών ΕΔΩ

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο αλλοδαπών γυναικών, μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε και εκβίαζε ηλικιωμένους, οι οποίες συνελήφθησαν την 23 Νοεμβρίου 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής (σχετικό το από 25-11-2022 Δελτίο Τύπου).

Πρόκειται για τις:

RADEVA (επ.) IVANKA (ον.) του RADEVA και της VERA , γεννηθείσα την 6-5-1955 στη Βουλγαρία,

KOLEVA (επ.) RADKA (ον.) του YORDANOVA και της YOVA , γεννηθείσα την 23-8-1968 στη Βουλγαρία.



Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος απροσδιορίστου εισέτι αριθμού παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τις ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 15:00 ώρα της 28-04-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

