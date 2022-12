Πολιτική

Οκτάι εναντίον Ελλάδας: δεν δεχόμαστε απειλές, δεν υποτασσόμαστε

Τη ρητορική για κατάφωρη παραβίαση των δικαιομάτων της μουσουλμανικής μειονότητας, συνέχισε ο Φουάτ Οκτάι.

Σε συνάντησή του με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας από την Ελλάδα, ο Φουάτ Οκτάι είπε ότι «θα θέλαμε να εκφράσουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε μαζί σας, ότι είμαστε ένα και μαζί, ότι αυτή η ενότητα και η αλληλεγγύη δεν μπορεί να διαρραγεί εξαιτίας κανενός και με κανέναν τρόπο, σε καμία στιγμή».

«Αντιθέτως, θα θέλαμε να εκφράσουμε σε όλο τον κόσμο ότι, όποια πίεση και αν ασκείται, θα συνεχίσει να αυξάνεται η συμβολή και η υποστήριξή μας προς εσάς και θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Ως τουρκικό έθνος, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, δεν δεχόμαστε απειλές. Δεν υποτασσόμαστε στην τυραννία. Και δεν υπακούμε σε κανέναν. Με άλλα λόγια, έχουμε μόνο μια ζωή κι αν χρειαστεί θα τη δώσουμε κι αυτή, αλλά θα πάρουμε και αυτό που μας αξίζει. Με άλλα λόγια, δεν ζητιανεύουμε τίποτα από κανέναν για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Το εκμεταλλευόμαστε αυτό το δικαίωμα στο έπακρο», τόνισε ακόμη ο Οκτάι, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Φουάτ Οκτάι είπε ακόμη ότι είναι μεγάλη τιμή που φιλοξενεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της «Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης» και είπε ότι είναι πολύ κοντά με τους «Τούρκους» της Θράκης τόσο γεωγραφικά όσο και ψυχικά.

«Παρά τις συμφωνίες, παρά τα δικαιώματα που δόθηκαν, παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν, ήμουν εξαιρετικά ευτυχής που συναντήθηκα με τους αδελφούς και τις αδελφές μας σε μια γεωγραφία, όπου αυτά τα δικαιώματα, αυτές οι υποσχέσεις, τα κείμενα αυτών των συμφωνιών δεν εφαρμόζονται μονομερώς, απορρίπτονται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και όλα αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται σχεδόν κατάφωρα και ο κόσμος κάνει τα στραβά μάτια», ανέφερε.

Από το πλευρά του ο λεγόμενος «μουφτής» της Κομοτηνής και πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, Ιμπραχίμ Σερίφ, υποστήριξε ότι η Ελλάδα παρεμβαίνει στην άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων από τους «Τούρκους» της Δυτικής Θράκης, ακόμη και στη γλώσσα των κηρυγμάτων στα τζαμιά.

Ο Σερίφ ισχυρίστηκε ότι ο αριθμός των «τουρκικών» σχολείων μειώνεται μέρα με τη μέρα, τα παιδιά των τουρκικών οικογενειών καταπιέζονται από τις ελληνικές αρχές να τα στείλουν στα ελληνικά σχολεία και συνεχίζονται οι προγραμματισμένες και συστηματικές πιέσεις σε οικονομικό, εμπορικό και νομικό επίπεδο.

Στη συνάντηση, εκτός από τον Σερίφ, συμμετείχαν ο «μουφτής» Ξάνθης Μουσταφά Τραμπά, η πρόεδρος του Κόμματος Ειρήνης για την Ισότητα της Φιλίας (DEB), Τσιγντέμ Ασάφογλου, και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

