Μητσοτάκης από EUMED-9: να κινηθούμε ενωμένα για να βρούμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ισπανία για την ανάγκη εύρεσης κοινής λύσης όσον αφορά στην ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής EUMED-9 των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, στο Αλικάντε της Ισπανίας, μεταξύ άλλων, εστίασε στην ανάγκη εύρεσης μιας λύσης για το πλαφόν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί στρατηγικά και ενωμένα προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ποσότητες ενέργειας που χρειάζεται.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται να υποστηρίξει τις εταιρείες μας, να προμηθευτούν το αέριο που χρειαζόμαστε από την παγκόσμια αγορά. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα ξανά και ξανά».

Επίσης, τόνισε τον ρόλο που μπορεί να παίξει η παραγωγή υδρογονανθράκων στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και ανέπτυξε το σχέδιο της Ελλάδας για την επιτάχυνση των ερευνών στην επικράτειά της. «Εάν μπορούσαμε να φέρουμε ευρωπαϊκό φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο», ανέφερε.

