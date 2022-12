Μουντιάλ 2022: Πέθανε δημοσιογράφος στον αγώνα Ολλανδία - Αργεντινή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γκραντ Γουόλ κατέρρευσε στην διάρκεια του προημιτελικού. Τι καταγγέλλει ο αδελφός του για την επεισοδιακή σύλληψη του, στο Κατάρ, πριν από λίγες ημέρες.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Γκραντ Γουόλ κατέρρευσε ενώ κάλυπτε τον προημιτελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ολλανδίας και Αργεντινής, όπως έγινε γνωστό αρχικά από την οικογένειά του και επιβεβαιώθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ.

Ο 48χρονος δημοσιογράφος, με θητεία στο CBS Sports και το Sports Illustrated, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο «Lusail Stadium» του Κατάρ. Ύστερα από προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πέθανε στο γήπεδο ή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο Γκραντ Γουόλ είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ ΗΠΑ και Ουαλίας είχε τεθεί υπό κράτηση για περίπου μισή ώρα επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ο αδερφός του, Έρικ Γουόλ, εξέφρασε υποψίες για εγκληματική ενέργεια: «Ο αδερφός μου ήταν υγιής. Μου είπε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του. Δεν πιστεύω πως ο αδερφός μου πέθανε έτσι απλά. Πιστεύω ότι τον σκότωσαν. Και εκλιπαρώ για οποιαδήποτε βοήθεια», είπε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Grant Wahl, the American soccer journalist who was kicked out of a World Cup stadium in Qatar for wearing a pride shirt has reportedly collapsed during a game today.



His brother says Grant was fully healthy and believes there’s foul play. pic.twitter.com/DNdf8gGMH0