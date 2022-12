Πολιτική

Βloomberg για F35: Η αναβάθμιση του λογισμικού επηρεάζει κόστος και χρονοδιάγραμμα

Ποιο ποσό "μαμούθ" θα "αγγίξει" η συνολική υπέρβαση κόστους.

To Bloomberg δημοσιεύει άρθρο του Anthony Capaccio με τίτλο Crucial F-35 Computing Upgrade Sees New Cost Overrun and Delaym, αναφέροντας ότι επικαιροποιήσεις λογισμικού επιβαρύνουν το κόστος, αλλά και ενδεχομένως επιμηκύνουν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του προγράμματος F-35.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι υπερβάσεις κόστους στην αναβάθμιση λογισμικού του υπολογιστή πιλοτηρίου των αεροσκαφών F-35 ανέρχονται σε 236 εκ δολ, τα οποία προστίθεται και σχεδόν διπλασιάζουν - συνολική υπέρβαση κόστους 680 εκ δολ - το αρχικό συμβόλαιο ύψους 712 εκ δολαρίων. Αυτές οι υπερβάσεις ίσως προκαλέσουν καθυστερήσεις από την αρχική εκτίμηση ολοκλήρωσης της παραγωγής, που ήταν ο Ιούλιος 2023. Ωστόσο, η Lockheed Martin αναφέρει ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης θα διατηρηθεί και με την εγκατάσταση της τελευταίας τεχνολογίας λογισμικού “Technology Refresh -TR-3”.Σημειώνεται ότι αυτή η υπέρβαση κόστους είναι ελάχιστη σε σύγκριση με την υπέρβαση κόστους για το συνολικό πρόγραμμα F-35, για το οποίο η εκτίμηση του 2021 ήταν 412 δις δολ , η προηγούμενη εκτίμηση ήταν 398 δις δολ και η αρχική εκτίμηση -όταν η Lockheed Martin κέρδισε το σχετικό συμβόλαιο το 2001- ήταν 233 δις δολ.

Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι διεθνείς παραγγελίες για τα F-35 συνεχίζουν να αυξάνονται και μεταξύ των τελευταίων πελατών είναι η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ελβετία και η Γερμανία. Περισσότερα από 875 αεροσκάφη F-35 έχουν παραδοθεί διεθνώς και αναμένεται συνολικά να κατασκευαστούν 3.300 αεροσκάφη για τις ανάγκες των ΗΠΑ και των Συμμάχων τους.

